Torna la Strabassotti in Brianza

Domenica 11 giugno al parco di Monza torna la StraBassotti, una marcia podistica non competitiva con partenza alle 11 da Villa Mirabello in Viale Mirabello. Organizzata dall’Associazione Cuor di Pelo Ruescue Bassotti di Alessandro Nigro nelle tre edizioni ha visto coinvolti più di 1000 partecipanti provenienti da ogni angolo d’Italia (ma non solo) con i loro bassotti a seguito.

Durante la giornata non mancheranno intrattenimenti, grazie alla partecipazione straordinaria dell’associazione MY DOG'S TEAM asd - centro di educazione, formazione e cultura cinofila - che intratterrà i bassotti partecipanti con dei giochi di “ricerca olfattiva ludica” per tutta la durata della manifestazione. All’ora di pranzo, per deliziare gli amici bassottisti, saranno presenti due food truck dove verranno distribuiti un panino, una bibita ed un caffè a tutti gli iscritti a La StraBassotti.

L’evento si concluderà nel pomeriggio con tante premiazioni tra le quali: il bassotto più giovane, più anziano, quello che arriva da più lontano, il bassotto socio, e i due special guest della manifestazione per la categoria maschile e femminile che riceveranno una coppa. E' possibile iscriversi il giorno stesso a partire dalle ore 8:30 direttamente in loco presso lo stand dell’associazione Cuor di Pelo situato d in via Mirabello - traversa di Viale Cavriga. Per partecipare è necessaria una donazione di € 20.00 a podista con la quale si ha diritto al pettorale, papillon per i bassotti e il voucher per il pranzo.

L'associazione Cuor di Pelo

Il grande evento benefico è organizzato dall'associazione 'Cuor di pelo', sodalizio brianzolo che da anni recupera e mette in adozione bassotti anziani, malati, maltrattati o abbandonati. Sono tantissimi i cani che Sandro Nigro e Rodolfo Colombo - rispettivamente presidente e vicepresidente dell'associazione - in questi anni hanno salvato, regalando una nuova vita a bassotti altrimenti destinati al canile o, peggio ancora, alla morte. Tra le storie che avevano fatto il giro della rete quella di Soraya, una bassotta a pelo duro nata il giorno di Natale 2020 in un allevamento della provincia di Milano. Il cane, però, aveva un serio problema di deambulazione e l'allevatore era pronto a sopprimerlo.

Venuti a conoscenza della vicenda Sandro e Rodolfo sono corsi a prendere la piccolina che dopo un lungo percorso di riabilitazione (a spese dell'associazione) ha trovato una famiglia che l'ha accolta con amore. In questi due anni l'associazione non ha mai smesso di soccorrere bassotti abbandonati e malati. Malgrado le difficoltà economiche: l'assenza di eventi non ha certo giovato alle casse del sodalizio. Che, adesso, può finalmente tornare a respirare, a salvare tanti altri bassotti e a organizzare eventi in tutta Italia.