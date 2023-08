Nelle vie di Monza è ancora buio: è polemica

Diverse strade a Monza sono tornate al buio a causa dei lampioni guasti.

A denunciarlo i cittadini sulle pagine di Facebook, e questo nonostante il nuovo piano di illuminazione pubblica annunciato dal primo cittadino Paolo Pilotto e atteso da ben sette anni. "È da più di un mese che le vie Ticino e Po, e altre in zona San Fruttuoso, sono senza illuminazione" ha esordito un utente sulla pagina di "Sei di Monza se...". Una segnalazione cui a ruota ne sono seguite molte altre, postate da cittadini arrabbiati. "Per tre giorni la luce è rimasta spenta su tutto il pezzo centrale di via Cavallotti" ha scritto infatti un altro utente, "Luci spente anche in via Ampère, in via Toniolo e in via Ovidio" ha postato un altro. E di lì il corredo di tutte le altre vie rimaste al buio, dal centro città a Sant'Albino.

Diverse anche le lamentele di chi, speranzoso nel nuovo progetto di illuminazione, avrebbe invece notato il malfunzionamento dei lampioni sostituiti: "Le nuove luci che hanno messo vanno a singhiozzo. Ogni sera ci sono vie al buio, e quando le riaccendono si spengono in altre vie". Rammarico che si accompagnato anche alle lagnanze di coloro che, nonostante le ripetute segnalazioni al comune, attraverso il numero verde dedicato, non hanno visto risolversi il problema. "Se con risparmiare intendevano non accendere le luci ci stanno riuscendo" ha ironizzato qualcuno.

Nel febbraio dello scorso anno nasceva ufficialmente online “Monza è al buio”, la mappa 2.0 creata dal monzese Umberto Tesoro per raccogliere le segnalazioni dei cittadini riguardo i lampioni guasti in città. Il timore di molti espresso appunto sui social, è dunque che la città possa davvero tornare un'altra volta al buio.