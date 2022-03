Tutte le strade chiuse a Monza nel weekend del 12 e 13 marzo

Quali strade saranno chiuse nel weekend a Monza? Ecco il dettaglio delle chiusure e le zone interessate.

Divieti in zona stadio

Sabato 12 marzo è in programma la partita del campionato di serie B AC Monza – Vicenza e la squadra biancorossa giocherà in casa. Dalle 12 fino al termine della manifestazione sportiva, a eccezione dei veicoli autorizzati, sono vietati il transito e la sosta, con rimozione forzata: in via Tognini nell’area davanti allo stadio lungo v.le Sicilia e v.le G. B. Stucchi nelle aree di sosta con accesso da via della Guerrina e circostanti il palazzetto Arena di Monza; nelle aree di sosta con accesso da via F. Tognini e circostanti il palazzetto Arena di Monza.

A seconda delle condizioni dell’affluenza e del deflusso veicolare, ovvero a seconda di particolari condizioni di ordine e sicurezza pubblica potrebbe essere vietato il transito in viale Sicilia, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Modigliani e viale G. B. Stucchi.

Mercatino e divieti in via Bergamo

Domenica 13 marzo divieti in zona via Bergamo per il mercatino del Brocantage previsto nell'ambito dell'evento Festa di Quartiere dalle 7.00 alle ore 18.00. Sono vietati il transito e la sosta nelle seguenti vie: Bergamo da Visconti a via E.Da Monza e da via Durini a via Canova, lasciando aperto il transito al passaggio veicolare tra la via E. da Monza e la Via Durini. Vicolo Lambretto da via Bergamo fino alla fine di Vicolo Lambretto. Pesa del Lino da via Bergamo a via Lecco. E’ disciplinata con doppio senso la circolazione in via Canova da via Bergamo per cinquanta metri con entrata e uscita da via A. Canova, esclusivamente per i residenti in via Canova civ. 1.