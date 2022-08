A Monza inizia il cantiere per il nuovo viale alberato: ecco le strade chiuse fino a novembre

Dopo anni di attesa a Monza via Buonarroti si rifà il look. Investendo sul verde. Un nuovo viale alberato lungo l'arteria di grande traffico, importante svincolo per l'ingresso e l'uscita in città. Un cantiere molto atteso che andrà così a risolvere definitivamente il problema delle radici degli alberi che hanno 'spaccato' i marciapiadi spesso al centro di lamentele per cadute o passeggiate difficoltose per chi ha difficoltà motorie o per le mamme con passeggini e carrozzine.

I lavori - previsti nella convenzione stipulata con un operatore privato nel dicembre 2020 - saranno eseguiti in 8 lotti che si concluderanno nel febbraio 2023, per non intralciare il traffico dell’importante viale di accesso alla città. Per questo motivo il cantiere mobile non supererà i 40-45 metri di estensione complessiva, sempre assicurando il rispetto delle necessarie condizioni di sicurezza. Durante l’esecuzione dei lavori sono previsti restringimenti di carreggiata e la creazione di senso unico alternato regolamentato da movieri. Il cantiere sarà allestito nelle sole ore diurne, per essere rimosso a fine giornata e riallestito in quelle successive; sarà sempre consentito l’accesso protetto ai residenti, ai titolari e ai fruitori degli esercizi commerciali. Le lavorazioni garantiranno quanto possibile il transito dei mezzi pubblici, che verranno deviati in modo limitato previo avviso.

Il cantiere inizierà lunedì 29 agosto. Dalle 8 del 29 agosto alle 18 del 18 novembre (a seconda dello stato di avanzamento lavori e comunque fino a fine lavori) è vietato il transito in via Buonarroti a partire dall’intersezione con via Rota e sino in via Buccari; e sempre in via Buonarroti a partire dall’intersezione con via Borsa sino a via Galilei. Pertanto tutti i veicoli che transitano in via Borsa giunti all’intersezione con via Buonarroti, hanno l’obbligo di proseguire dritto e/o di svoltare a sinistra; quelli che transitano in via Buonarroti giunti all’intersezione con via Borsa hanno l’obbligo di svoltare a sinistra e/o a destra.

Inoltre è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in ambo i lati di via Buonarroti, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Mentana e l’intersezione con via C. Rota; è consentita la velocità massima di 20 Km/h in tutta l’area di cantiere.