Il Giro d'Italia passa dalla Brianza, anche a Carate Brianza strade chiuse

Il Giro d'Italia domenica 21 maggio passerà anche da Carate Brianza. E in città sono state disposte alcune modifiche alla viabilità per consentire lo svolgimento della manifestazione.



La tappa - la numero 15 della gara ciclistica - partirà da Seregno e attraverserà il territorio di Carate Brianza percorrendo le Strade Provinciali SP11 e SP6, per poi proseguire verso Besana in Brianza. Le vie cittadine interessate dal passaggio saranno viale Brianza, via San Michele al Carso, via Toti e viale Trento e Trieste. Nel dettaglio i tratti coinvolti dal passaggio della carovana rosa:



VIALE BRIANZA, dal confine con Seregno alla rotatoria con le VIE SAN MICHELE AL CARSO/FOSCOLO/MOSÈ BIANCHI



VIA SAN MICHELE AL CARSO, dalla rotatoria con VIALE BRIANZA/FOSCOLO/MOSÈ BIANCHI alla rotatoria con VIA TOTI



VIA TOTI per la sua interezza



VIALE TRENTO E TRIESTE, dalla rotatoria con VIA TOTI al confine con Besana in Brianza.



"Sulle strade sopra indicate, su disposizione della Questura di Monza e della Brianza, sarà istituito il divieto di transito dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e comunque fino al termine del passaggio della Gara, e non saranno ammesse deroghe" fanno sapere dal comune di Carate Brianza.



"Scusandoci per il disagio, indipendente dalla volontà dell'Amministrazione Comunale, si ringrazia per la consueta collaborazione" ha fatto sapere il sindaco Luca Veggian.