Il quartiere per due giorni in festa con bancarelle ed eventi: il programma e le strade chiuse

Il quartiere Libertà in festa. Questo fine settimana torna la Festa di Primavera, la manifestazione ideata 22 anni fa dal Gruppo Spontaneo Libertà. L'evento, patrocinato dal Comune di Monza, prevede numerosi appuntamenti nei pressi del centro civico LibertHub.

Oggi, sabato 1 giugno, in programma stand e bancarelle di hobbisti e associazioni, truccabimbi, attività per i più piccoli, gonfiabili, torneo di carte, laboratori creativi e lezioni di yoga. Stasera dalle 21 si balla e si canta sulle note degli anni Settanta con il concerto della cover band The Blackstones. Stesso programma anche per la giornata di domani, domenica 2 giugno. La festa terminerà la sera con il concerto live di Domenico Live Music- Balli di gruppo e con la premiazione dei tornei. Inoltre domenica dalle 8 alle 19 le vie del quartiere saranno occupate dalle bancarelle del mercato.

In occasione della Festa di Primavera scattano i divieti e la chiusura delle strade. Dalle 6 di oggi, sabato 1 giugno, fino alle 23.30 di domenica 2 giugno (e comunque sino al termine dello smantellamento delle strutture allestite per la festa) sarà vietata la circolazione (ad eccezione dei mezzi di soccorso e di pronto intervento) nell’area di parcheggio prospiciente il Cento Civico Liberthub (ingresso da via Bertacchi). Inoltre è vietata la sosta con rimozione forzata sempre nell’area di quel parcheggio.