La fiaccolata all'alba e alcune strade chiuse a Monza, tra via Cantore, via Boccaccio, viale Cesare Battisti e piazzale Virgilio domenica 3 settembre, in una giornata già "calda" per la viabilità in occasione del Gran Premio.

Il comune di Monza ha pubblicato una ordinanza che dispone il divieto di circolazione all'alba di domenica 3 settembre, tra le 5 e le 5.30, per il passaggio di una fiaccolata votiva con richiesta giunta dalla Parrocchia SS. Apostoli Pietro e Paolo di Turate, nel comasco.

"Rilevato che il tedoforo, assistito dal team e da un mezzo di pronto intervento e soccorso a seguito, transiterà in bicicletta all’interno del comune di Monza indicativamente dalle ore 05:00 alle ore 05:30 occupando la carreggiata normalmente utilizzata al transito dei veicoli lungo il seguente percorso: v.le Libertà (provenienza dal territorio del comune di Villasanta), via A. Cantore, via G. Boccaccio, v.le Regina Margherita, v.le C. Battisti, p.le Virgilio, via Lario sino al confine con il comune di Muggiò" si legge nell'ordinanza.

I divieti

Domenica 3 settembre dalle ore 05:00 alle ore 05:30 e comunque fino al passaggio della fiaccolata votiva a tutti i veicoli "è vietata la circolazione per il tempo strettamente necessario al transito dei partecipanti, con esclusione dei mezzi autorizzati a seguire il corteo e dei mezzi di pronto intervento e soccorso, lungo il seguente percorso: v.le Libertà (provenienza dal territorio del comune di Villasanta); via A. Cantore; via G. Boccaccio; v.le Regina Margherita; v.le C. Battisti; p.le Virgilio; via Lario sino al confine con il comune di Muggiò".

E ancora: "Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione: è vietato il transito di qualsiasi veicolo, non al seguito del corteo nel senso di marcia del tratto interessato dal movimento dei partecipanti al corteo stesso (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopra indicata); è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei partecipanti al corteo di cui in premessa (ovvero sulle corsie o nel tratto interessato dalla limitazione sopra indicata); è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero si immettono su quella interessata dal transito dei partecipanti di arrestarsi, prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell’organizzazione. E' fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.

"La viabilità sarà anche garantita con la presenza di personale dell’organizzatore della manifestazione in premessa, che rimane comunque responsabile di eventuali incidenti o danni a persone o cose che dovessero verificarsi per inadeguatezza dei segnali stessi oltre alla necessaria segnaletica stradale" si legge nel documento. Per i trasgressori alle disposizioni descritte saranno applicate le sanzioni amministrative previste dall’art. 7, c. 14 primo periodo C.D.S.