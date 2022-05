Finale dei playoff Monza-Pisa, strade chiuse e divieti: come cambia la viabilità

Tutto pronto a Monza per la finale di andata dei palyoff del campionato di serie B durante la quale il Monza cercherà di conquistare la promozione in serie A in campo contro il Pisa. Il fischio di inizio del match che si giocherà all'U-Power Stadium di Monza è fissato per le 20.30 di giovedì 26 maggio e per garantire le esigenze relative alla circolazione, ordine e sicurezza pubblica sono previste alcune modifiche alla viabilità.

Divieti e strade chiuse per la partita

Giovedì 26 maggio dalle ore 16:30 fino al termine della manifestazione sportiva ad eccezione dei veicoli autorizzati fino al termine della manifestazione sportiva, sono vietati il transito e la sosta, con rimozione forzata: in via Tognini nell’area prospiciente lo stadio posta lungo viale Sicilia e viale Stucchi nelle aree di sosta con accesso da via della Guerrina e circostanti il palazzetto Arena di Monza e nelle aree di sosta con accesso da via F. Tognini e circostanti il palazzetto Arena di Monza (park arancione).

È vietata la circolazione nel sovrappasso, passerella ciclopedonale, su viale Stucchi che collega via della Guerrina con il parcheggio della media struttura di vendita. È vietata la sosta con rimozione forzata lungo il controviale di viale Gian Battista Stucchi, direzione Villasanta, posto lungo il lato civici pari dello stesso viale, eccetto mezzi di pronto intervento e autorizzati. È vietata la sosta con rimozione forzata, a eccezione dei veicoli autorizzati, su ambo i lati di v.le Sicilia nel tratto compreso tra via A. Modigliani e v.le delle Industrie.

"Dalle ore 17 fino al termine del deflusso veicolare, o per particolari condizioni di ordine e sicurezza pubblica ad eccezione dei veicoli dei residenti, dei mezzi di pronto soccorso e comunque autorizzati, potrebbe vietata la circolazione: in via della Guerrina, nel tratto compreso tra via Modigliani e v.le Stucchi. in viale Sicilia, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Modigliani e viale Stucchi" si legge nell'ordinanza.