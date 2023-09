Tutti i divieti e le chiusure oggi a Monza per il Gran Premio di Formula Uno

A Monza è il giorno del Gran Premio di Formula Uno e in occasione della gara e dell'afflusso degli spettatori e dei tifosi in autodromo è stato predisposto un piano straordinario della viabilità con alcune modifiche alla circolazione.

Anche nella giornata di domenica 3 settembre 2023 (come avvenuto venerdì 1 e sabato 2) dalle 5 alla mezzanotte, a discrezione della Polizia Locale, a seconda delle condizioni dell’affluenza e del deflusso veicolare e in seguito a particolari condizioni di ordine e sicurezza pubblica:

- è vietata la circolazione, con esclusione dei mezzi di Pronto intervento, autobus e comunque autorizzati:

in viale Battisti, carreggiata sud, dall’incrocio con piazzale Virgilio sino all’incrocio con viale Brianza;

in viale Brianza dall’intersezione con viale Battisti sino all’incrocio con via A. Ramazzotti;

all’incrocio via Giusti / viale Battisti.

- è vietata la svolta a sinistra, con esclusione dei mezzi di Pronto intervento, autobus e comunque autorizzati provenienti da:

via Boito all’incrocio con Viale Cesare Battisti;

via Donizetti all’incrocio con Viale Cesare Battisti.

- è vietata la svolta a destra, con esclusione dei mezzi di Pronto intervento, autobus e comunque autorizzati provenienti da:

Via D. Alighieri all’incrocio con Viale Cesare Battisti;

Via Monti e Tognetti all’incrocio con Viale Cesare Battisti.

- è disciplinata la circolazione a senso unico alternato solo per i residenti e per il traffico di destinazione in via Giusti, dall’incrocio con via G. Sirtori fino all’incrocio con viale Cesare Battisti.

I divieti per il Gran Premio (e per il Fuori Gp)

- dalle 7:00 del 31 agosto alle 13 del 4 settembre è vietata la circolazione nelle piazze:

Trento e Trieste

Duomo

Carrobiolo, nel tratto compreso da vicolo Carrobiolo sino all’intersezione con vicolo P. Frisi

Roma, nello spazio antistante la fontana e l’Arengario

San Pietro Martire

San Paolo

Centemero e Paleari

Cambiaghi

- il 2 settembre dalle 14 alle 23 e il 3 settembre dalle 8:00 alle 14 è vietata la circolazione in via Vittorio Emanuele II, nel tratto compreso tra le piazze Roma e Garibaldi

Sempre dalle 7 del 31 agosto alle 13 del 4 settembre è vietata la circolazione in:

via degli Zavattari

via Locatelli, nel tratto compreso tra le vie Camperio e degli Zavattari

via P. R. Giuliani, nel tratto compreso tra le vie Camperio e degli Zavattari.

I veicoli dei residenti, di destinazione e i mezzi di pronto soccorso potranno accedere alle località con entrata/uscita dalle intersezioni Locatelli / Camperio e/o Giuliani / Camperio.

In deroga alla disciplina vigente viene istituito il doppio senso di circolazione in via A. Locatelli e in via P. R. Giuliani, nel tratto compreso tra l’intersezione con via M. Camperio e via degli Zavattari

Dalle 7 del 30 agosto alle ore 23:30 del 3 settembre è previsto anche il divieto di sosta in via P.R. Giuliani, su ambo i lati, nel tratto compreso tra le vie Zavattari e Manzoni, e in via Petrarca, lato civici dispari da piazza Citterio per 18 m. Anche in via Guarenti è previsto il divieto di sosta il 2 e 3 settembre e lo spostamento dei capolinea delle linee bus.

I parcheggi per il Gran Premio

Sono circa 10.000 i parcheggi disponibili per chi raggiunge Monza in auto. 300 i posti nel parcheggio ‘platino’ istituito in Via Grandi a Vedano, 1600 nel ‘verde’ di via Parco e Madonna delle Nevi a Biassono, che prevede anche 60 posti per i camper; 1000 posti nel parcheggio ‘gold’ interno al Parco; 1900 in quello ‘viola’, coperto, suddiviso tra il parcheggio “CAM” in via Martiri delle Foibe e il Centro Rondò dei Pini; circa 1300 in quello ‘marrone’ a Biassono e Vedano cui si aggiungono 100 posti per bus; 2000 in quello ‘blu’ in Viale Stucchi che comprende, quest’anno, anche il parcheggio dell’ex-fiera di Monza, oltre 600 nel parcheggio ‘arancione’ suddiviso tra l’area scoperta dell’Ospedale e il parcheggio coperto dell’Iper Maestoso (che ospita anche le moto), 500 (+ 20 bus) nel parcheggio ‘rosso’ a Villasanta, nell’area della stazione e presso lo stabilimento Rovagnati.

Le navette per il Gp

Saranno 3 le linee di navette in circolazione che, nelle tre giornate, effettuano un servizio continuo tra le 7.30 e le 21.00: linea NERA per collegare la stazione di Monza FS al Parco (capolinea in viale Mirabello, vicino al gate G dell’autodromo), la linea BLU che dal parcheggio BLU in zona Stadio porta il pubblico al parco (capolinea in viale Mirabello, vicino al gate G dell’autodromo), la linea VIOLA che dai parcheggi VIOLA (centro commerciale Rondò dei Pini e Synlab) porta il pubblico a Vedano al Lambro in via Cesare Battisti/via IV Novembre (vicino al Gate A dell’autodromo).

I treni per il Gran Premio

Anche quest'anno Trenord propone corse straordinarie e biglietti speciali. Domenica 3, giorno della gara, 21 corse straordinarie collegheranno Milano Porta Garibaldi e Biassono-Lesmo Parco, la fermata più vicina all'Autodromo. Per viaggiare sui treni straordinari è necessario pre-acquistare su trenord.it o sull'App il biglietto, a soli 5 euro andata/ritorno. Gli orari delle 12 corse verso l'Autodromo e delle 9 corse per il rientro a Milano sono disponibili sul sito di Trenord. I biglietti speciali da tutta la Lombardia e da Milano. Per chi parte da Milano, è disponibile il biglietto unico "Monza Autodromo treno+bus", che a 10 euro andata/ritorno comprende il viaggio in treno da qualsiasi stazione milanese a Monza e, da lì, il percorso sul bus navetta "Linea Nera" fino al Gate G dell'Autodromo. Da tutta la Lombardia si potrà raggiungere in treno l'Autodromo con il biglietto speciale "Day Pass GP Monza 2023", che a 13 euro comprende il viaggio andata/ritorno da qualsiasi stazione in regione fino a Monza FS o Biassono-Lesmo Parco.