Il Giro d'Italia passa dalla Brianza, tutte le strade chiuse domani

Il Giro d'Italia passa dalla Brianza. E la tappa numero 15 domenica 21 maggio parte proprio da Seregno. Dalla città brianzola poi la carovana rosa, passando per Carate Brianza e Besana, per 195 chilometri, proseguirà alla volta di Bergamo.

Una giornata di sport e festa che richiamerà sul territorio alcune decine di migliaia di appassionati e avrà, inevitabilmente, anche alcune ripercussioni sulla viabilità. Dal comune di Seregno è stata predisposta una guida con alcune indicazioni per la giornata. E modifiche alla viabilità e occasioni di intrattenimento sono state programmate anche a Carate Brianza e Besana Brianza.

Nel dettaglio il percorso e le chiusure previste a Seregno, Carate Brianza e Besana.

Seregno

La carovana del Giro d’Italia transiterà lungo: piazza Linate – via Bandiera – via Palestro - via Stefano da Seregno - piazza Roma – corso del Popolo – piazza Concordia – via Umberto – via Colombo – via San Vitale – via Stoppani – via Parini – piazza Prealpi – via Briantina, per poi proseguire in direzione Carate Brianza. Lungo il percorso sarà in vigore il divieto assoluto di sosta con rimozione forzata dalle ore 0:00 alle ore 15:00 di domenica 21 maggio. Sarà inoltre vietato il transito di ogni veicolo (comprese biciclette e monopattini) dalle ore 8:00 alle ore 15:00 di domenica 21 maggio. Il divieto si applica anche ai residenti nelle strade indicate. Non sarà consentita l’entrata e l’uscita dai passi carrai.

Alcune aree saranno riservate a Rcs per i mezzi e le attività dell’organizzazione del Giro.

Dalle ore 13.00 di sabato 20 maggio:

Divieto di sosta e di transito in piazza Linate, piazza Perego, Largo degli Alpini

Divieto di sosta in via Fratelli Bandiera, via Sciesa lato dispari, via Dandolo, viale dell’Atleta e piazzale Olimpico Aldo Boffi (con chiusura dalle ore 6.00 alle ore 14.00 del 21 maggio)

Dalle ore 0.00 di domenica 21 maggio

Divieto assoluto di sosta e transito nel parcheggio di via Bellini. Divieto di sosta via Sciesa – Lato pari.

Divieto di sosta in via San Martino, via Palestrina, via Grandi, via Molteni

Attorno alla zona del percorso è individuata una “zona rosa”, all’interno della quale, dalle ore 8:00 di domenica 21 maggio, sarà consentito solo il traffico locale ed il traffico in uscita. Agli ingressi della zona saranno presenti volontari della Protezione Civile che forniranno le opportune indicazioni alla cittadinanza.

La Zona Rosa è definita all’interno della seguente cerchia: via Briantina confine con Carate Brianza – via Carroccio – via Circonvallazione – via Cavour – corso Matteotti – via Stefano da Seregno – via Lazzaretto – via Foscolo - via Macallè – via Col di Lana – via Stadio – via Toselli – via Milano – via Mazzini – piazza XXV Aprile – via Giovanni XXIII – via Magenta – via Colombo – via Luini – via Sabatelli – via Baracca – via Sauro – via Orcelletto – via Lucca – via Gioberti - via Mercalli –

via Don Orione - via Verdi – via Montevecchia – via delle Grigne – via Valassina – via Calamandrei - via Alberto da Giussano – via Corsica – via Briantina confine con Carate Brianza.

Giro d'Italia a Seregno: viabilità e parcheggi

Parcheggi

A Seregno sono state predisposte aree di parcheggio in occasione della manifestazione per gli spettatori e i visitatori che arriveranno da fuori città. Ecco l'elenco. Ci sono aree collegate da Servizio Navetta gratuito con via allo Stadio:

- ZONA PORADA (via Ancona e via Giovanni Colombo)

- Viale Tiziano

Altre aree

- Via Wagner

- Viale Piave

- Via Marengo

- Via Comina

- Via Edison (di fronte a via Eschilo e angolo via Milano)

- Via Colzani

- Via Milano

- Via Platone (centro sportivo di Seregnello)

- ZONA INDUSTRIALE VIA TOSCANINI – VIA STRAUSS

- Via Reggio (zona Cimitero)

- Via Oliveti (parcheggio ATS)

- Largo Baden-Powell

- ZONA INDUSTRIALE VIA MONTORFANO – VIA BRUXELLES

- ZONA INDUSTRIALE VIA LISBONA – VIA COPENAGHEN

- Via Vico (retro Istituto Bassi – Levi)

In via Silvio Silva, area di parcheggio riservata alle persone diversamente abili con contrassegno.

Carate Brianza

Dopo la partenza da Seregno il percorso della tappa toccherà anche Carate Brianza. E anche in città sono state disposte alcune modifiche alla viabilità per consentire lo svolgimento della manifestazione. Da Seregno la carovana rosa attraverserà il territorio di Carate Brianza percorrendo le Strade Provinciali SP11 e SP6, per poi proseguire verso Besana in Brianza. Le vie cittadine interessate dal passaggio saranno viale Brianza, via San Michele al Carso, via Toti e viale Trento e Trieste. "Sulle strade sopra indicate, su disposizione della Questura di Monza e della Brianza, sarà istituito il divieto di transito dalle ore 9:30 alle ore 12:30 e comunque fino al termine del passaggio della Gara, e non saranno ammesse deroghe" fanno sapere dal comune di Carate Brianza.



Besana Brianza

Domenica 21 maggio Besana Brianza sarà "ssosta ufficiale della Carovana del Giro d'Italia" ha spiegato il sindaco Emanuele Pozzoli, in una diretta pubblicata sui social tempo faper annunciare le iniziative programmate in città in occasione della giornata di sport e festa. Una manifestazione di respiro nazionale che Besana festeggerà con musica, balli, giocolieri e lancio dei gadget ufficiali nella centralissima piazza a partire dalle ore 10in attesa che la gara passi da tutto il Viale Kennedy.

"Per il passaggio della gara il Viale Kennedy sarà chiuso due ore prima, dalle 10 circa" ha specificato il primo cittadino. Insieme alle modifiche predisposte per la viabilità ci saranno tanti volontari che garantiranno l'accesso a parcheggi vicino al centro anche in concomitanza con le comunioni programmate per la giornata in Basilica. Ai parenti e agli invitati dei comunicandi verrà riservata un'area di sosta all'interno dell'oratorio.