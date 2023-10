Partita, bancarelle e mercatini: tutti i divieti e le strade chiuse a Monza nel weekend

Le strade chiuse e le modifiche alla viabilità per la partita di calcio e l'afflusso e il deflusso dei tifosi dallo stadio e poi i divieti per i mercatini e le manifestazioni in città. A Monza sabato 7 e domenica 8 ottobre si preannuncia un weekend di modifiche alla viabilità sulle strade. Non solo il match Monza-Salernitana di domenica 8 ottobre ma anche il doppio mercatino previsto in centro, con le bancarelle del brocantage in via Bergamo e gli ambulanti di Forte dei Marmi in piazza Cambiaghi.

I divieti per la partita

Il Monza torna in campo all'U-Power Stadium domenica 8 ottobre alle 12.30 quando i ragazzi di mister Palladino affronteranno i giocatori della Salernitana. Come sempre la viabilità nella zona delle stadio subierà delle modifiche con divieti di sosta e di circolazione fin dalle prime ore del mattino. Dalle 8:30 fino al termine della manifestazione sportiva, sono vietate la circolazione e la sosta, con rimozione forzata, a eccezione dei veicoli autorizzati nelle seguenti aree di parcheggio:

nell’area prospiciente lo stadio ”U-Power Stadium” posta lungo v.le Sicilia e v.le G. B. Stucchi

nelle aree di sosta con accesso da via della Guerrina e circostanti il palazzetto Arena – Vero Volley

nelle aree di sosta con accesso da via F. Tognini e circostanti il palazzetto Arena – Vero Volley.

È vietata la circolazione in:

via Tognini

nel sovrappasso (passerella ciclopedonale) su v.le Stucchi collegante via della Guerrina con il parcheggio della media struttura di vendita, sia di veicoli che di pedoni.

È vietata la sosta con rimozione forzata su ambo i lati di:

via Tognini

v.le Sicilia, nel tratto compreso tra via Modigliani e v.le G. B. Stucchi, a eccezione dei veicoli autorizzati e nel tratto tra v.le G. B. Stucchi e via Pompei, incluso spazio destinato a banchina

via Pompei, a eccezione dei veicoli autorizzati con apposito contrassegno

via Ercolano, a eccezione dei veicoli autorizzati con apposito contrassegno

via Velleia, a eccezione dei veicoli autorizzati con apposito contrassegno

via Fontana, a eccezione dei veicoli autorizzati con apposito contrassegno

via C. Bertani, a eccezione dei veicoli autorizzati con apposito contrassegno

Sempre il 8 ottobre dalle 8:30 fino al termine del deflusso veicolare, a seconda di particolari condizioni di ordine e sicurezza pubblica ovvero a discrezione e su disposizione dei funzionari della Polizia Locale, ad eccezione dei veicoli dei residenti, dei mezzi di pronto soccorso e comunque autorizzati, è vietata la circolazione in:

v.le G. B. Stucchi, semicarreggiata direzione sud nel tratto compreso tra v.le Sicilia e v.le Libertà: la viabilità in direzione sud sarà garantita lungo la semicarreggiata est (normalmente utilizzata per il transito direzione nord) nella quale viene istituito, in deroga alla disciplina vigente, il doppio senso di circolazione;

v.le Sicilia, nel tratto compreso tra via G. B. Stucchi e via A. Modigliani

via della Guerrina, nel tratto compreso tra via Modigliani e v.le G. B. Stucchi a eccezione dei dipendenti di Roche Diagnostics Spa, di Thermo Fisher Scientific Inc, di Iper Montebello Spa e di Unieuro Spa di turno nella fascia oraria della manifestazione.

Dalle 13:30 fino al termine del deflusso veicolare, a seconda di particolari condizioni di ordine e sicurezza pubblica ovvero a discrezione e su disposizione del funzionario responsabile dell’ordine pubblico della Questura ad eccezione dei veicoli dei residenti, dei mezzi di pronto soccorso e comunque autorizzati:

è vietata la circolazione in v.le G. B. Stucchi, in ambo i sensi di marcia, nel tratto compreso tra v.le Sicilia e v.le Libertà

l’impianto semaforico all'intersezione Pompei / Sicilia viene posto a luci gialle lampeggianti.

Divieti in centro

Doppio mercatino in programma domenica in città. Bancarelle in piazza Cambiaghi e in via Bergamo. Per la giornata di domenica 8 ottobre nell'area di piazza Cambiaghi è in programma l'evento “La moda nel tempo" a cura del Consorzio Ambulanti di Forte dei Marmi. E per la manifestazione sono previste alcune modifiche alla viabilità e al piano della sosta. Nella piazza a partire dalle sei scatteranno dunque il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione forzata su tutta l'area. I divieti saranno in vigore fino alle 21 di domenica 8 ottobre, e comunque sino a completo disallestimento delle strutture necessarie all'evento. In via Bergamo a Monza nuovo appuntamento con il mercatino dell'antiquariato e dell'artigianato domenica 8 ottobre e per l'occasione dalle 7:00 alle 18:00 e comunque sino al termine della manifestazione, sono previsti alcuni divieti e modifiche alla viabilità nella zona.

Secondo quanto disposto dal municipio è vietata la circolazione con esclusione dei veicoli dei residenti di via Bergamo e di via Pesa del Lino, dei mezzi di pronto intervento e soccorso, lungo le seguenti vie: via Bergamo a partire dall’intersezione con via A. Visconti sino all’intersezione con via E. Da Monza e a partire dall’intersezione con via Durini fino all’intersezione con via A. Canova; vicolo Lambretto a partire dall’intersezione con via Bergamo fino alla fine di Vicolo Lambretto; via Pesa del Lino a partire dall’intersezione con via Bergamo fino all’intersezione con via Lecco. Pertanto tutti i veicoli: circolanti lungo l’asse A. Visconti – Aliprandi, in ambo i sensi di marcia, giunti in prossimità dell’intersezione con via Bergamo hanno l’obbligo di proseguire diritto; circolanti in via R. de Gradi, giunti in prossimità dell’intersezione con via Bergamo hanno l’obbligo di svolta a destra e/o sinistra. È vietata la sosta, con rimozione forzata, lungo ambo i lati delle seguenti vie: via Bergamo a partire dall’intersezione con via A. Visconti fino all’intersezione con via A. Canova, lasciando aperto il transito al passaggio veicolare tra le vie E. da Monza e Durini; vicolo Lambretto a partire dall’intersezione con via Bergamo fino alla fine di vicolo Lambretto; via Pesa del Lino a partire dall’intersezione con via Bergamo fino all’intersezione con via Lecco. È consentito il transito in attraversamento di via Bergamo da via E. da Monza a via Durini a passo d’uomo. È disciplinata con doppio senso la circolazione lungo la via A. Canova a partire dall’intersezione con via Bergamo per cinquanta metri con entrata e uscita da via A. Canova, esclusivamente per i residenti in via A. Canova civ. 1.