Da Vimercate passa il Giro d'Italia under 23, le strade chiuse in città

In Brianza passa ancora il Giro d'Italia. Questa volta sarà il turno della carovana rosa under 23 che giovedì 15 giugno correrà parte della quinta tappa proprio nel territorio brianzolo.

Si tratta della tappa "Cesano Maderno - Manerba del Garda" che attraverserà il territorio di Vimercate. E per consentire lo svolgimento della manifestazione sportiva verranno intrordotte alcune modifiche alla viabilità e alla circolazione.

Il municipio ha reso noto che dalle ore 11.45 alle ore 13.00 saranno chiuse al traffico le seguenti vie: A Oreno via Per Arcore, via Matteotti e via Fermi. A Vimercate via Cremagnani, via Ronchi, via Crocefisso, piazzale Marconi, via Galbussera e via per Trezzo. La carovana ciclista attraverserà il nostro territorio arrivando da Arcore e proseguirà dopo l'attraversamento delle vie indicate verso Bellusco.

Il percorso sarà transennato e ogni incrocio/rotonda e intersezione sarà presidiato dagli agenti della Polizia Locale di Vimercate e dai volontari di Protezione civile. Sarà quindi vietato il transito e l’attraversamento nella finestra temporale indicata.