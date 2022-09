Tutte le strade chiuse a Monza per il Gran Premio

Monza si prepara ad accogliere 350mila tifosi nel weekend della Formula Uno. E in città, per allestire la festa dei motori e intrattenere il pubblico sono stati emessi alcuni divieti e modifiche alla viabilità per consentire lo svolgimento della manifestazione Fuori Gp. Le modifiche, contenute in apposite ordinanze, sono valide da giovedì 8 a domenica 11 settembre.

I divieti

Dalle 6 dell' 8 settembre alle 24:00 dell'11 settembre e comunque fino a fine smantellamento delle strutture, a tutti i veicoli così come definiti dall’art. 46 del d.lgs. 285/1992, è vietata la circolazione lungo via degli Zavattari. Pertanto i veicoli circolanti lungo p.zza G. Carducci, giunti in prossimità dell’intersezione con l.go XXV aprile, hanno l’obbligo di svolta a sinistra.

La linea bus Z206 salta le fermate comprese tra via Manzoni/via Cavallotti e via Prina/via Tognetti. Passa da via Manzoni, dove fa due fermate: una all’altezza di via Locatelli e l’altra all’altezza di via Zucchi.

Le strade chiuse

Dalle 7 dell' 8 settembre alle 7 del 12 settembre è vietata la circolazione in: p.zza Trento e Trieste; p.zza Duomo; p.zza Carrobiolo, nel tratto compreso da vicolo Carrobiolo sino all’intersezione con vicolo P. Frisi; p.zza Roma (nello spazio antistante la fontana prospicente l’Arengario). Dalle 7:00 del 9 settembre alle 24:00 dell' 11 settembre è vietata la circolazione in p.zza Cambiaghi.

I giorni 10 e 11 settembre dalle 8 alle 19 è vietata la circolazione in via V. Emanuele II. Durante le limitazioni sopracitate relative alla sospensione temporanea della circolazione dovrà essere comunque garantito il passaggio, in caso di necessità, dei mezzi di soccorso e del pronto intervento.

Dalle 12 del 10 settembre alle 24 dell' 11 settembre è vietata la circolazione nelle seguenti vie: via A. Locatelli, nel tratto compreso tra l’intersezione con via M. Camperio e via degli Zavattari; via P. R. Giuliani, nel tratto compreso tra l’intersezione con via M. Camperio e via degli Zavattari. I veicoli dei residenti, di destinazione e i mezzi di pronto intervento e soccorso potranno accedere alle località oggetto del presente provvedimento con entrata/uscita dalle intersezioni A. Locatelli / M. Camperio e/o P. R. Giuliani / M. Camperio

In deroga alla disciplina vigente viene istituito il doppio senso di circolazione in: via A. Locatelli, nel tratto compreso tra l’intersezione con via M. Camperio e via degli Zavattari; via P. R. Giuliani, nel tratto compreso tra l’intersezione con via M. Camperio e via degli Zavattari. E' vietata la sosta con rimozione forzata lungo ambo i lati dei seguenti tratti di strada: via A. Locatelli, nel tratto compreso tra l’intersezione con via M. Camperio e via degli Zavattar, via P. R. Giuliani, nel tratto compreso tra l’intersezione con via M. Camperio e via degli Zavattari. Nelle vie Locatelli e P.R. Giuliani è previsto anche il divieto di sosta.

Sospensione Ztl

E' sospesa la disciplina della Zona a Traffico Limitato relativamente ai seguenti varchi: n. 4 di l.go IV novembre, n. 2 di via A. G. Passerini e n. 1 di via G. Piermarini nei giorni: 7 settembre, dalle ore 14:00 alle ore 20:00 dalle ore 7:00 del 8 settembre alle ore 01:00 del 9 settembre dalle ore 7:00 del 9 settembre alle ore 01:00 del 10 settembre dalle ore 07:00 del 10 settembre alle ore 01:00 del 11 settembre 11 settembre dalle ore 8:00 alle ore 24:00 12 settembre dalle ore 7:00 alle ore 12:00