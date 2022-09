Monza-Juve: la zona stadio (ma non solo) blindata dalle 11 del mattino

Il big match è atteso per domenica 18 settembre. Alle 15 all'U-Power Stadium si giocherà una delle partite più attese dai tifosi, non solo biancorossi. E' già iniziata la caccia al biglietto e la città si blinda per ospitare uno di quei match considerati più 'caldi' anche dal punto di vista delle tifoserie.

Già pronto il piano della viabilità, pubblicato sull'albo pretorio del comune di Monza: dalle 11 la zona della stadio e le vie limitrofe chiuse al traffico. Dalle 11 fino al termine della manifestazione è vietata la circolazione e la sosta nelle seguenti aree di parcheggio: nell’area prospiciente lo stadio lungo viale Sicilia e viale Stucchi; nelle aree di sosta con accesso da via della Guerrina e circostanti il palazzetto Arena-Vero Volley; nelle aree di sosta con accesso da via F. Tognini e circostanti il palazzetto Arena-Vero Volley.

E' vietata la circolazione lungo v.le G. B. Stucchi, in ambo i sensi di marcia, nel tratto compreso tra l’intersezione con v.le Sicilia e l’intersezione con v.le Libertà: lungo v.le Sicilia, in ambo i sensi di marcia, nel tratto compreso tra l’intersezione con v.le G. B. Stucchi e via A. Modigliani; il semaforo all'incrocio Pompei / Sicilia sarà lampeggiante.

Inoltre è vietata la circolazione lungo via Tognini; è vietata la circolazione sia di veicoli che di pedoni nel sovrappasso (passerella ciclopedonale) su v.le G. B. Stucchi collegante via della Guerrina con il parcheggio dell'Iper; è vietata la sosta con rimozione forzata lungo ambo i lati di via F. Tognini, di v.le Sicilia, nel tratto compreso tra l’intersezione con via A. Modigliani e v.le G. B. Stucchi; di v.le G. B. Stucchi, semicarreggiata direzione sud.

Sempre dalle 11 è vietata è vietata la circolazione lungo v.le G. B. Stucchi, semicarreggiata direzione sud, semicarreggiata direzione ovest (centro città) nel tratto compreso tra l’intersezione con via G. B. Stucchi e via A. Modigliani.

Pertanto i veicoli che transitano in via A. Modigliani, giunti all’incrocio con v.le Sicilia, hanno l’obbligo di svolta a destra; quelli che circolano in via L. Zuccoli, giunti all’intersezione con v.le Sicilia, hanno l’obbligo di svolta a sinistra e/o proseguire diritto; quelli che transitano in v.le Sicilia, giunti all’incrocio con via A. Modigliani, hanno l’obbligo di svolta a sinistra.

Alla rotonda viale Sicilia viale Stucchi le auto giunte in prossimità di viale Sicilia hanno l’obbligo di proseguire la circolazione in rotatoria. Infatti è vietata la circolazione lungo via della Guerrina (nel tratto compreso tra l’intersezione con via A. Modigliani e v.le G. B. Stucchi a eccezione dei dipendenti di Roche Diagnostics Spa e di quelli di Thermo Fisher Scientific di turno nella fascia oraria della manifestazione).

Gli automobilisti giunti in via Modigliani in entrambi i sensi di marcia arrivati all’intersezione con via della Guerrina hanno l’obbligo di proseguire diritto e/o di svoltare in via della Guerrina direzione via A. Correggio; quelli che arrivano in via della Guerrina, provenienti da via A. Correggio, giunti all’intersezione con via A. Modigliani hanno l’obbligo di svolta a destra e/o a sinistra; quelli che arrivano in via don A. Valentini, giunti all’intersezione con via della Guerrina, hanno l’obbligo di svolta a destra; quelli che arrivano in via de Chirico, giunti all’intersezione con via della Guerrina, hanno l’obbligo di svolta a sinistra; quelli che arrivano in v.le G. B. Stucchi, giunti all’intersezione con via della Guerrina, hanno l’obbligo di proseguire diritto.

Si segnala che è vietata la circolazione lungo via I. Nievo, nel tratto compreso tra l’intersezione con via G. L. Kullmann Modigliani e v.le G. B. Stucchi.. pertanto gli automibilisti giunti in via G. L. Kullmann all’intersezione con via I. Nievo, hanno l’obbligo di svoltare a destra; quelli che arrivano in via Cantalupo, giunti all’intersezione con via I. Nievo, hanno l’obbligo di svoltare a destra; quelli che arrivano in via A. Poliziano, giunti all’intersezione con via I. Nievo, hanno l’obbligo di svoltare a destra.

Si ricorda che è vietata la sosta, con rimozione forzata (a eccezione dei veicoli autorizzati) lungo ambo i lati di v.le Sicilia, nel tratto compreso tra l'incrocio con v.le G. B. Stucchi e via A. Modigliani.