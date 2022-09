Monza-Juve, le strade chiuse oggi a Monza

E' il giorno di Monza-Juve, in città. Alle 15 di domenica 18 settembre all'U-Power Stadium si giocherà una delle partite più attese dai tifosi, non solo biancorossi. E per l'occasione, anche questa volta, è stato predisposto il piano della viabilità. Dalle 11 la zona della stadio e le vie limitrofe saranno chiuse al traffico.

Un'ordinanza comunale prevede il divieto di circolazione dalle 11 fino al termine della manifestazione e la sosta nelle seguenti aree di parcheggio: nell’area prospiciente lo stadio lungo viale Sicilia e viale Stucchi; nelle aree di sosta con accesso da via della Guerrina e circostanti il palazzetto Arena-Vero Volley; nelle aree di sosta con accesso da via F. Tognini e circostanti il palazzetto Arena-Vero Volley.

I divieti

E' vietata la circolazione lungo v.le G. B. Stucchi, in ambo i sensi di marcia, nel tratto compreso tra l’intersezione con v.le Sicilia e l’intersezione con v.le Libertà: lungo v.le Sicilia, in ambo i sensi di marcia, nel tratto compreso tra l’intersezione con v.le G. B. Stucchi e via A. Modigliani; il semaforo all'incrocio Pompei / Sicilia sarà lampeggiante.

Inoltre è vietata la circolazione lungo via Tognini; è vietata la circolazione sia di veicoli che di pedoni nel sovrappasso (passerella ciclopedonale) su v.le G. B. Stucchi collegante via della Guerrina con il parcheggio dell'Iper; è vietata la sosta con rimozione forzata lungo ambo i lati di via F. Tognini, di v.le Sicilia, nel tratto compreso tra l’intersezione con via A. Modigliani e v.le G. B. Stucchi; di v.le G. B. Stucchi, semicarreggiata direzione sud.

Sempre dalle 11 è vietata è vietata la circolazione lungo v.le G. B. Stucchi, semicarreggiata direzione sud, semicarreggiata direzione ovest (centro città) nel tratto compreso tra l’intersezione con via G. B. Stucchi e via A. Modigliani.

Pertanto i veicoli che transitano in via A. Modigliani, giunti all’incrocio con v.le Sicilia, hanno l’obbligo di svolta a destra; quelli che circolano in via L. Zuccoli, giunti all’intersezione con v.le Sicilia, hanno l’obbligo di svolta a sinistra e/o proseguire diritto; quelli che transitano in v.le Sicilia, giunti all’incrocio con via A. Modigliani, hanno l’obbligo di svolta a sinistra.

Alla rotonda viale Sicilia viale Stucchi le auto giunte in prossimità di viale Sicilia hanno l’obbligo di proseguire la circolazione in rotatoria. Infatti è vietata la circolazione lungo via della Guerrina (nel tratto compreso tra l’intersezione con via A. Modigliani e v.le G. B. Stucchi a eccezione dei dipendenti di Roche Diagnostics Spa e di quelli di Thermo Fisher Scientific di turno nella fascia oraria della manifestazione).

Gli automobilisti giunti in via Modigliani in entrambi i sensi di marcia arrivati all’intersezione con via della Guerrina hanno l’obbligo di proseguire diritto e/o di svoltare in via della Guerrina direzione via A. Correggio; quelli che arrivano in via della Guerrina, provenienti da via A. Correggio, giunti all’intersezione con via A. Modigliani hanno l’obbligo di svolta a destra e/o a sinistra; quelli che arrivano in via don A. Valentini, giunti all’intersezione con via della Guerrina, hanno l’obbligo di svolta a destra; quelli che arrivano in via de Chirico, giunti all’intersezione con via della Guerrina, hanno l’obbligo di svolta a sinistra; quelli che arrivano in v.le G. B. Stucchi, giunti all’intersezione con via della Guerrina, hanno l’obbligo di proseguire diritto.

Si segnala che è vietata la circolazione lungo via I. Nievo, nel tratto compreso tra l’intersezione con via G. L. Kullmann Modigliani e v.le G. B. Stucchi.. pertanto gli automibilisti giunti in via G. L. Kullmann all’intersezione con via I. Nievo, hanno l’obbligo di svoltare a destra; quelli che arrivano in via Cantalupo, giunti all’intersezione con via I. Nievo, hanno l’obbligo di svoltare a destra; quelli che arrivano in via A. Poliziano, giunti all’intersezione con via I. Nievo, hanno l’obbligo di svoltare a destra.

Si ricorda che è vietata la sosta, con rimozione forzata (a eccezione dei veicoli autorizzati) lungo ambo i lati di v.le Sicilia, nel tratto compreso tra l'incrocio con v.le G. B. Stucchi e via A. Modigliani.