Il Monza gioca la prima partita in serie A: chiudono le strade e arrivano i parcheggi

Il Monza gioca la sua prima partita di serie A in casa, contro il Torino, all'U-Power Stadium. E il debutto nella massima serie dei biancorossi in città coincide anche con quello del nuovo piano del traffico predisposto da questura, prefettura e comune messo a punto per gestire il flusso veicolare previsto in occasione dell'evento sportivo.

Strade chiuse e parcheggi

Il comune ha predisposto alcune chiusure e modifiche alla viabilità in occasione del match in programma sabato 13 agosto per garantire da un lato l'afflusso e il deflusso dei tifosi in completa sicurezza, dall'altro gli accessi ai residenti. "Abbiamo costruito questo piano a più mani - spiega il sindaco Paolo Pilotto - elaborando i diversi scenari in collaborazione con la Prefettura e le Forze dell'Ordine".

E' previsto un senso unico di percorrenza in viale Sicilia (tratto v.le G. B. Stucchi – via A. Modigliani) in direzione del centro, prevista la chiusura veicolare delle corsie generalmente utilizzate in afflusso alla città lungo viale Sicilia nel tratto tra viale Stucchi e via Modigliani. Questo spazio sarà destinato ad aree di sosta nelle quali sarà garantito l’accesso ai veicoli delle forze dell’ordine, dei taxi e altresì ai veicoli dotati di un pass per la sosta precedentemente rilasciato.

E' stata prevista la chiusura della carreggiata ovest (lato Palazzetto dello Sport – Stadio – Cimitero) di viale Stucchi, dalla rotonda di viale Libertà alla rotonda viale Sicilia e dalla rotonda di viale Sicilia alla rotonda del Cimitero che sarà adibita a parcheggio. La carreggiata esterna del viale (lato Iper, aree commerciali) sarà percorribile nei due sensi di marcia.