Tutte le strade chiuse a Monza nel weekend dell'11 e 12 dicembre

Quali strade saranno chiuse nel weekend a Monza? La partita dell'Ac Monza in casa e manifestazioni ed eventi legati al Natale. Per questi motivi alcune strade di Monza saranno chiuse al traffico nel weekend di sabato 11 e domenica 12 dicembre. Ecco il dettaglio delle chiusure e le zone interessate.

Divieti in zona stadio

Sabato 11 dicembre è in programma la partita del campionato di serie B alle 14: AC Monza – Frosinone e la squadra biancorossa giocherà in casa. Dalle ore 10:00 fino al termine della manifestazione sportiva, a eccezione dei veicoli autorizzati, sono vietati il transito e la sosta, con rimozione forzata: in via Tognini nell’area davanti allo stadio lungo v.le Sicilia e v.le G. B. Stucchi nelle aree di sosta con accesso da via della Guerrina e circostanti il palazzetto Arena di Monza; nelle aree di sosta con accesso da via F. Tognini e circostanti il palazzetto Arena di Monza.

A seconda delle condizioni dell’affluenza e del deflusso veicolare, ovvero a seconda di particolari condizioni di ordine e sicurezza pubblica potrebbe essere vietato il transito in viale Sicilia, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Modigliani e viale G. B. Stucchi.

Mercatini e divieti in via Bergamo

Domenica 12 dicembre divieti in zona via Bergamo per il mercatino previsto nell'ambito dell'evento Festa di Quartiere dalle 7.00 alle ore 18.00. Sono vietati il transito e la sosta nelle seguenti vie: Bergamo da Visconti a via E.Da Monza e da via Durini a via Canova, lasciando aperto il transito al passaggio veicolare tra la via E. da Monza e la Via Durini. Vicolo Lambretto da via Bergamo fino alla fine di Vicolo Lambretto. Pesa del Lino da via Bergamo a via Lecco. E’ disciplinata con doppio senso la circolazione in via Canova da via Bergamo per cinquanta metri con entrata e uscita da via A. Canova, esclusivamente per i residenti in via Canova civ. 1.

Natale in centro: divieto di sosta in piazza Carducci

Per lo svolgimento del Christmas Village, dalle 6 del 13 novembre 2021 alle 18 del 18 gennaio 2022, e comunque fino a fine smantellamento delle strutture della manifestazione, è vietata permanentemente la sosta con rimozione forzata: nelle aree di sosta di piazza Carducci; in via Giuliani, lato civici dispari, nel tratto compreso tra l’intersezione con via degli Zavattari per 40m.