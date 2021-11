Tutte le strade di Monza chiuse nel weekend del 13 e 14 novembre

Manifestazioni ed eventi legati all'autunno. Per questi motivi alcune strade di Monza saranno chiuse al traffico nel weekend di sabato 13 e domenica 14 novembre. Ecco il dettaglio delle chiusure e le zone interessate.

Manifestazione Festa d'Autunno

Per lo svolgimento della "Festa D'Autunno", dalle 6 alle 21 del 14 novembre 2021 e comunque fino a fine smantellamento delle strutture, è vietata la circolazione nel tratto di via Amati, tra l'intersezione con via Monti e l'incrocio con via Ferrari/Messa.

Inoltre, è vietata la sosta con rimozione forzata su ambo i lati di:

nel tratto di via Amati citato

via Fogazzaro

via Metastasio

Mercatino in via Bergamo

Per lo svolgimento della Mostra Mercato dell’usato denominata “Festa di Quartiere“ domenica alle ore 7.00 alle ore 18.00:

14 novembre

12 dicembre

sono vietati il transito e la sosta nelle seguenti vie:

- Bergamo da Visconti a via E.Da Monza e da via Durini a via Canova, lasciando aperto il transito al passaggio veicolare tra la via E. da Monza e la Via Durini.

- vicolo Lambretto da via Bergamo fino alla fine di Vicolo Lambretto.

- Pesa del Lino da via Bergamo a via Lecco.

E’ disciplinata con doppio senso la circolazione in via Canova da via Bergamo per cinquanta metri con entrata e uscita da via A. Canova, esclusivamente per i residenti.