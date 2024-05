Monza, dopo l'emergenza maltempo, torna verso la normalità. Nonostante le piogge che anche giovedì pomeriggio hanno colpito il territorio, il livello idrometrico del Lambro si è posizionato ormai al di sotto del livello di guardia.

La riapertura di strade e scuole

A partire dalla mattinata di mercoeldì sono state rimosse le barriere artificiali NOAQ allestite ieri pomeriggio e le strade sono tornate libere: restano interdette al traffico solo la via S. Gerardo dei Tintori, dove sono ancora posizionati i sacchi di sabbia, e il sottopasso di via Lario. Dalle ore 13 sono tornati transitabili i ponti sul fiume in città, decongestionando così il traffico veicolare. Dalle ore 17.00 è tornata percorribile in entrambe le direzioni anche via Boccaccio.

Nella giornata di venerdì riapriranno le scuole che oggi sono rimaste chiuse, il Nei e il Parco di Monza con i Giardini Reali.

Il Sindaco, dopo l’ultimo aggiornamento con il COC – Centro Operativo Comunale, ringrazia di cuore i tecnici comunali, la Polizia Locale, la Protezione Civile, le Forze dell’Ordine e tutti i volontari che, durante le ore dell’emergenza hanno contribuito con dedizione ad approntare gli interventi necessari e hanno collaborato successivamente alle operazioni di ripristino.