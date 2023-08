Pulizia strade, via il divieto di sosta da altre due zone di Monza

Via il divieto di sosta per la pulizia delle strade da altre vie a Monza. Si allarga, in via sperimentale, la mappa delle zone della città dove è sospeso il divieto di sosta per le operazioni di spazzamento strada. Il comune di Monza ha disposto la sospensione del divieto in altre aree: in zona Cazzaniga e in zona Libertà dopo le novità già annunciate per Sant'Albino e San Gerardo. Le modifiche riguardano il periodo dal 18 settembre al 31 dicembre 2023.

Sull'ordinanza pubblicata sull'albo pretorio si legge: "In data 18 settembre 2023 verrà avviato un piano sperimentale di spazzamento meccanizzato che interesserà il quartiere Libertà, che prevede di mettere in atto, tra le azioni previste la sospensione del “divieto di sosta” per spazzamento meccanizzato strade, nelle vie nelle quali è possibile provvedere con l’utilizzo di agevolatori o soffiatori che permettono di pulire anche sotto le auto parcheggiate".

Le strade senza più divieto nel quartiere Libertà

Il divieto di sosta per spazzamento meccanizzato strade è sospeso: - via A. Correggio, ambo i lati - via A. Costa, ambo i lati - via della Gera, ambo i lati - via della Guerrina, ambo i lati, nel tratto compreso tra l’intersezione con via della Gallarana e via G. Vasari - via della Guerrina, ambo i lati, nel tratto compreso tra l’intersezione con via don L. Valentini e v.le G. B. Stucchi - v.le Libertà, nel tratto compreso tra l’intersezione con via A. Einstein e via F. Magni - via F. Magni, ambo i lati via E. Messa, ambo i lati, nel tratto compreso tra l’intersezione con via A. Costa e via C. Prampolini - via C. Prampolini, eccetto area prossimità cvc 13 - via Ragazzi del ’99, ambo i lati - via G. Rossa, ambo i lati - via C. Samiolo, ambo i lati - v.le Santa Anastasia, ambo i lati, nel tratto compreso tra l’intersezione con v.le Libertà e il confine con il comune di Villasanta - via G. B. Stucchi, ambo i lati. Nelle vie non indicate (l'elenco completo è consultabile nell'ordinanza) resta in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli così come definiti dall’art. 46 comma 1 del Codice della Strada, con nessuna esclusione nei giorni e negli orari indicati dal lavaggio strade.

Via i divieti anche da queste vie nel quartiere Cazzaniga

In viale C. Battisti, ambo i lati, nel tratto compreso tra l’intersezione con via A. Volta e p.le Virgilio - via A. Boito, ambo i lati - v.le Brianza, ambo i lati - via Brunate, ambo i lati - via G. Caccini, ambo i lati - via Cadore, ambo i lati - via L. Casanova, ambo i lati, nel tratto compreso tra l’intersezione con v.le C. Battisti e il cvc 11 via G. Donizetti, ambo i lati, nel tratto compreso tra l’intersezione con via G. B. Pergolesi e via Sant’Andrea - v.le Elvezia, ambo i lati - via della Fortuna, lato cvc dispari - via della Giardina, ambo i lati - via della Vignazza, ambo i lati - via Lario, ambo i lati - via L. Manara, ambo i lati - via Monte Barro, ambo i lati - via Monte Generoso, ambo i lati - via Monte Legnone, ambo i lati - via Monte San Primo, ambo i lati - via Montevecchia, ambo i lati - via Monti e Tognetti, ambo i lati - via G. B. Pergolesi, ambo i lati - via C. Prina, ambo i lati - via Pusiano, ambo i lati - via A. Ramazzotti, ambo i lati - via G. Rossini, ambo i lati - via Seveso, ambo i lati - via R. Tonoli, ambo i lati - via Valle del Curone, ambo i lati - p.le Virgilio. Nelle vie non indicate (l'elenco completo è consultabile nell'ordinanza) resta in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli così come definiti dall’art. 46 comma 1 del Codice della Strada, con nessuna esclusione nei giorni e negli orari indicati dal lavaggio strade.