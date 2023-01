"Ecco perché le strade di Monza sono ancora sporche dopo il passaggio delle spazzatrici"

Il divieto di sosta durante l'orario di pulizia della strada avrebbe dovuto portare a Monza miglioramenti. In primis una bella ‘rinfrescata’ alle strade (soprattutto in vicinanza dei marciapiedi) che sia in centro sia in periferia necessitavano di un importante intervento di igiene urbana. Eppure sulla rete sono numerose le segnalazioni di strade comunque sporche, anche dopo il passaggio dei mezzi. Strade ancora piene di foglie, fazzolettini e mozziconi anche se la spazzatrice era passata poco prima e non c’erano auto parcheggiate.

Segnalazioni che puntualmente giungono anche all'assessore all'Ambiente Giada Turato. "Anche nei giorni scorsi - spiega -. Appena ho ricevuto la segnalazione l’ho immediatamente inviata all'Impresa Sangalli per avere chiarimenti in merito. Dall'azienda mi hanno inviato lo screenshot del gps installato sul mezzo che aveva eseguito la pulizia in quella strada. La pulizia era stata fatta ma, probabilmente, a causa del vento le foglie erano finite nuovamente sulla strada".

Con la geolocalizzazione, infatti, viene puntualmente monitorato il passaggio dei mezzi per la pulizia della strada. Impossibile mentire alla tecnologia. Intanto a partire dal prossimo 16 gennaio nel quartiere di San Fruttuoso ci sarà una sorta di ritorno al passato. Verrà infatti reintrodotto in alcune vie (che verranno a breve indicate) la possibilità di parcheggiare anche durante il passaggio dei mezzi per la pulizia della strada. In quelle vie, infatti, per l’igienizzazione verrà utilizzata la lancia.