Il Monza di nuovo in campo: tutte le strade chiuse per l'amichevole contro il Torino

Per i tifosi del Monza si torna a tifare all'U-Power Stadium. Il 28 dicembre alle 16 si disputerà l'amichevole contro il Torino. Come sempre verranno organizzati i servizi di viabilità, con la chiusura delle strade nelle vicinanze dello stadio.

Come si legge nell'ordinanza pubblicata sull'albo pretorio del comune di Monza il 28 dicembre a partire dalle 11 (fino al termine della manifestazione) " è vietata la circolazione nelle seguenti aree di parcheggio: nell’area prospiciente lo stadio U-Power Stadium posta lungo v.le Sicilia e v.le G. B. Stucchi; nelle aree di sosta con accesso da via della Guerrina e circostanti il palazzetto Arena -Vero Volley; nelle aree di sosta con accesso da via F. Tognini e circostanti il palazzetto Arena -Vero Volley (park arancione)".

Inoltre è vietata la circolazione lungo via F. Tognini; è vietata la circolazione sia di veicoli che di pedoni nel sovrappasso (passerella ciclopedonale) su v.le G. B. Stucchi collegante via della Guerrina con il parcheggio della media struttura di vendita ivi sita; è vietata la sosta con rimozione forzata lungo ambo i lati di via F. Tognini; è vietata la sosta con rimozione forzata lungo il controviale di v.le Gian Battista Stucchi, direzione Villasanta, posto lungo il lato civici pari dello stesso viale, eccetto mezzi di pronto intervento e autorizzati.