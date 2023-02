Il Monza gioca in casa, i divieti e le strade chiuse lunedì in città

Lunedì 6 febbraio il Monza gioca in casa e in città tornano i divieti e le modifiche alla viabilità nella zona dello stadio previste dal dispositivo di sicurezza. La partita che vedrà i ragazzi di Palladino in campo contro la Sampdoria è in programma alle 20.45 all'U-Power Stadium ed è valida per il campionato di Serie A. Come di consueto in occasione dei match in casa della squadra sono previsti divieti e modifiche alla viabilità nell'area circostante lo stadio. A partire dalle ore 16:30 fino al termine della manifestazione sportiva, sono vietate la circolazione e la sosta, con rimozione forzata, a eccezione dei veicoli autorizzati nelle seguenti aree di parcheggio:

nell’area prospiciente lo stadio ”U-Power Stadium” posta lungo v.le Sicilia e v.le G. B. Stucchi;

nelle aree di sosta con accesso da via della Guerrina e circostanti il palazzetto Arena – Vero Volley;

nelle aree di sosta con accesso da via F. Tognini e circostanti il palazzetto Arena – Vero Volley.

È vietata la circolazione in:

via Tognini

nel sovrappasso (passerella ciclopedonale) su v.le Stucchi collegante via della Guerrina con il parcheggio della media struttura di vendita, sia di veicoli che di pedoni

È vietata la sosta con rimozione forzata su ambo i lati di:

via Tognini

v.le Sicilia, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Modigliani e v.le G. B. Stucchi, a eccezione dei veicoli autorizzati

v.le G. B. Stucchi, semicarreggiata direzione sud

Sempre il 6 febbraio dalle ore 16:30 fino al termine del deflusso veicolare, a seconda di particolari condizioni di ordine e sicurezza pubblica ovvero a discrezione e su disposizione dei funzionari della Polizia Locale, ad eccezione dei veicoli dei residenti, dei mezzi di pronto soccorso e comunque autorizzati, è vietata la circolazione in:

v.le G. B. Stucchi, semicarreggiata direzione sud: la viabilità in direzione sud sarà garantita lungo la semicarreggiata est (normalmente utilizzata per il transito direzione nord) nella quale viene istituito, in deroga alla disciplina vigente, il doppio senso di circolazione;

v.le Sicilia, semicarreggiata direzione ovest (centro città), nel tratto compreso tra l’intersezione con via G. B. Stucchi e via A. Modigliani.

La viabilità in direzione ovest (centro città) sarà garantita lungo la semicarreggiata sud (normalmente utilizzata per il transito direzione est) nella quale viene istituito, in deroga alla disciplina vigente, il doppio senso di circolazione.

La viabilità in direzione ovest (centro città) sarà garantita lungo la semicarreggiata sud (normalmente utilizzata per il transito direzione est) nella quale viene istituito, in deroga alla disciplina vigente, il doppio senso di circolazione. via della Guerrina, nel tratto compreso tra via Modigliani e v.le G. B. Stucchi a eccezione dei dipendenti di Roche Diagnostics Spa, di Thermo Fisher Scientific Inc, di Iper Montebello Spa e di Unieuro Spa di turno nella fascia oraria della manifestazione.

via Nievo, nel tratto compreso tra via Kullmann e v.le G. B. Stucchi.

Dalle ore 22:00 fino al termine del deflusso veicolare, a seconda di particolari condizioni di ordine e sicurezza pubblica ovvero a discrezione e su disposizione dei funzionari della Polizia Locale ad eccezione dei veicoli dei residenti, dei mezzi di pronto soccorso è vietata la circolazione in:

viale Stucchi, in ambo i sensi di marcia, nel tratto compreso tra v.le Sicilia e v.le Libertà:

viale Sicilia, in ambo i sensi di marcia, nel tratto compreso tra v.le G. B. Stucchi e via Modigliani.

L’impianto semaforico all'intersezione Pompei / Sicilia viene posto a luci gialle lampeggianti.