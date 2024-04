30 milioni di veicoli all’anno in 10 strade: a Seregno un piano contro il rumore

Dieci strade della città dove ogni anno passano, su ciascun tratto, almeno tre milioni di veicoli all’anno. Per un totale di circa 30 milioni di transiti nel reticolo formato da 16 chilometri di arterie. E Seregno ha avviato un piano di azione per il risanamento acustico degli assi stradali.

A rivelare i numeri dei transiti e degli attraversamenti è uno studio approvato recentemente dalla giunta comunale, studio finalizzato ad elaborare un piano di azione per contenere – lungo queste direttrici – la soglia del rumore. I tratti stradali interessati sono Via Wagner (Via Stoppani, Via Parini) – Traffico annuo 4.018.415 – lunghzzta 2,5 km, via Cadore – Traffico annuo 4.085.452 – 0,9 km, Via Colzani – Traffico annuo 4.544.928 – 1,2 km, Via Milano (Via allo stadio, Corso Matteotti) – Traffico annuo 4.862.247 – 2,6 km, Via Verdi (Via Valassina) – Traffico annuo 5.304.222 – 1,3 km, Via Briantina – Traffico annuo 7.734.840 – 0,9 km, Via Monti (Via Parini, Via Bruxelles) – Traffico annuo 3.000.519 – 1,3 km, Via Montello – Traffico annuo 3.828.699 – 2,4 km, Via alla Porada (Via Beato Angelico, Via Nazioni Unite, Via Ripamonti, Via Mazzini) – Traffico annuo 3.000.000 – 2,8 km e Via Messina – Traffico annuo 3.000.000 – 0,6 km.

Rumori fino a 10 decibel dalla strada

Sono oltre diecimila i residenti che vivono su questi tratti stradali e nelle immediate adiacenze e, per questo, sono sottoposti a rumori fino a 10 decibel (ma in qualche caso anche di più) oltre la soglia massima considerata tollerabile dagli studi di settore. A partire da questo studio, l'amministrazione comunale ha elaborato un piano per il contenimento del rumore, così come raccomandato dalla normazione dell'Unione Europea.

L'azione principale adottata nel piano è la riqualificazione dei tratti stradali con asfalto fonoassorbente: l'intervento in questo senso è stato quasi completato, mancano solo un tratto della via Wagner ed uno della via Valassina, che saranno riqualificati entro l'anno. “In chiave di medio e lungo periodo, l'obiettivo è comunque la riduzione del traffico veicolare. In attesa dei benefici derivanti dalla costruenda Metrotramvia Milano – Seregno, molto di investirà sulla promozione della mobilità alternativa, a partire dalle piste ciclabili” specificano dal comune di Seregno.