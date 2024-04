La strana minicar con le statue sul tetto che sta girando per Monza

Non sono pochi i monzesi che questa mattina, 20 aprile, sono rimasti incuriositi alla vista una strana minicar che, con delle piccole statue colorate issate sul tetto, andava girando lungo le vie del centro storico. Un vettura decisamente curiosa, che però non si trovava in città per puro caso.

Nello specifico, infatti, si tratta della minicar di BaciMilano, un brand di design che Matteo Perego, titolare del concept store "Amerigo Milano" di via Carlo Alberto, in occasione della Design Week di Milano ha portato anche a Monza e che da stamattina, appunto, ha cominciato a girare per il centro.

A Monza la passeggiata dell'arte e del design

Proprio grazie a Matteo Perego la Design Week è sbarcata anche a Monza con la creazione di un percorso pedonale tra arte e gioielli. E anche da gustare. Si chiama infatti “The walking jewel: un viaggio tra arte e bellezza” la rassegna di appuntamenti tra cultura, arte e buon cibo ideata dall'architetto e anima dell’Amerigo concept store di via Carlo Alberto, una sorta di hub creativo che da anni ospita oggetti unici realizzati da designer e artigiani, insieme all’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori di Monza e Brianza.

Si tratta di un tour (da 13 al 21 aprile) dove è possibile scoprire e ammirare alcuni dei tesori storici e artistici della città; ma al tempo stesso fare shopping nelle boutique più esclusive che per l’occasione si trasformeranno anche in gallerie dove ammirare le opere d’arte della giovane artista Alice Crepaldi. Ma ci sarà spazio anche per il buon cibo dove assaporare proposte gourmet ispirate al mondo del design, e sorseggiare un cocktail pensato appositamente per l’evento. Un percorso che partirà dalla Villa Reale di Monza fino al Duomo, passando per i Boschetti Reali, via Carlo Alberto, piazza Carrobiolo, la piazzetta di San Pietro Martire, l’Arengario fino ad arrivare appunto alla basilica monzese. La passeggiata prende il nome proprio dalla collezione dell’artista Alice Crepaldi, dove si uniscono il movimento e l’abilità nella lavorazione del metallo, al gioiello che ne scaturisce abbinandolo alla tradizionale lavorazione del vetro di Murano.