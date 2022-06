Monza diventa la capitale dello street food

Per gli amanti dello street food Monza diventa una tappa da non perdere. La città di Teodolinda per tre weekend di luglio ospiterà tre eventi di street food. Profumi e sapori nella suggestiva cornice dei Boschetti Reali che ospiteranno il cibo da strada proveniente dall'Italia e dal mondo.

Il primo appuntamento sarà "made in Puglia": dall'1 al 3 luglio verrà allestito un vero e proprio villaggio pugliese: i gazebo a forma di trullo, luminarie e ulivi. I partecipanti potranno gustare in loco i piatti tipici della tradizione pugliese, oppure fare scorta di leccornie sempre rigorosamente prodotte in Puglia. Ma ci sarà spazio anche per il divertimento e per la musica e assistere all'esibizione della famosa pizzica Inoltre per i più piccoli animazione e divertimento con giochi di magia, baby dance e le bolle di sapone giganti.

Il weekend successivo - dall'8 al 10 luglio – per gli amanti della carne, Burger e street food la faranno da padroni: verranno allestiti 15 stand dove scegliere e gustare i piatti della tradizione del cibo da strada, oltre agli immancabili appuntamenti di intrattenimento per grandi e piccini.

Infine dal 22 al 24 luglio lo street food andrà a braccetto con il cospaly e i Boschetti Reali ospiteranno il Raduno nazionale dei cosplay. Per l'occasione arriveranno tantissimi truck con le migliori specialità dall'Italia e dal mondo. Una grande festa per gli appassionati del genere che amano travestirsi da personaggi dei vicdeogiochi, dei fumetti, dei cartoni animati, dei film e della letteratura fantasy.