Luca Bizzarri, il boss degli hamburger della Brianza: street food da Gambero Rosso

Un hamburger gourmet che non è semplicemente un panino ma un piatto - un tripudio di gusto e selezione di materie prime - racchiuso tra due fette di pane. E ancora una volta, per la sua qualità, il foodtruck Dai Bravi Ragazzi dello chef Luca Bizzarri, di Meda, è stato recensito nella guida Street Food 2024 del Gambero Rosso. Ma le menzioni nella prestigiosa Bibbia del Gusto in realtà sono due e lo streetfood brianzolo è presente anche nel volume, sempre edito da Gambero Rosso, Lombardia - Il meglio di Milano e delle altre province 2024. Ed è l'unico locale on the road della Brianza presente.

"Son davvero contento per questo risultato perchè è uno stimolo a fare sempre di più insieme ai ragazzi della mia squadra" ha commentato Luca Bizzarri a MonzaToday. "E' un riconosimento importante che conferma il lavoro che stiamo facendo, testimoniando che è apprezzato".

Genuinità, ingredienti di qualità, un pizzico di tradizione ed estro innovativo: questa la ricetta segreta del successo dell'hamburgeria su ruote tra le più famose della Brianza e non solo perchè il food truck Dai Bravi Ragazzi è tra gli indirizzi dove vale la pena un morso, recensiti dalla guida Street Food 2024 del Gambero Rosso. Una menzione che anche quest'anno Dai Bravi Ragazzi è riuscito a conquistare.

"Hamburger super imbottiti e che mettono fame solo a guardarli" si legge nella recensione della guida dedicata al foodtruck brianzolo. "I prodotti sono selezionatissimi ma a conquistare sono le cotture della carne - tenera e succosa - e gli abbinamenti, creazione dell'inarrestabile boss Luca Bizzarri".

Luca Bizzarri, il boss degli hamburger della Brianza

Bizzarri, 42 anni, è diventato il "re degli hamburger" nel 2019 dopo l'avventura televisiva di Street Food Battle e da diverse edizioni è presente tra gli indirizzi menzionati dalla guida "bibbia" del gusto. Con il suo ristorante su ruote ogni settimana pianifica un itinerario diverso, tra Meda, Mariano Comense e altri angoli della Brianza. La passione per la cucina nata da giovanissimo e un passato come chef in ristoranti di lusso con esperienze a Villa d'Este e in Svizzera, Bizzarri nel 2015 ha scelto di uscire dalle cucine per portare i piatti direttamente ai clienti, in strada. "Come formazione professionale arrivo dall'alta ristorazione e ho lavorato in alberghi anche 5 stelle e cucine di lusso: quello che ho voluto fare è stato portare la mia cucina alla portata di tutti" aveva raccontato a MonzaToday lo chef. "Piatti racchiusi in un panino che possano essere mangiati da tutti a prezzi accessibili". Senza rinunciare alla qualità gourmet.

Non solo hamburger ma veri e propri piatti cucinati al momento, con una filosofia che valorizza e sceglie materie prime del territorio, dalla carne alle farine per il pane ai formaggi, privilegiando il chilometro zero e la stagionalità degli ingredienti. E in questi giorni nel ristorante on the road che celebra la carne di scottona si possono trovare due hamburger gourmet insoliti. "Abbiamo un panino con hamburger, un formaggio che è vicino al Camembert francese con il 60% di grassi affinato in barrique di Franciacorta, accompagnato da una maionese al basilico e da speck piastrato" spiega lo chef brianzolo. Un accostamento goloso che non è il solo. "Abbiamo messo a punto anche un hamburger accompagnato da formaggio di vacca a pasta cruda cagliata fermata in cenere che gli conferisce una punta di legnosità e un accenno di affumicatura senza appesantire. Il tutto accompagnato da roastbeef all'inglese, insalata e pomodoro".

Chicche inserite in un menù che cambia ogni settimana in base all'estro dello chef e alle suggestioni della stagionalità per "riportare le persone a mangiar bene e fare cultura culinaria". Una missione che ha trasformato in una professione e in un marchio che Bizzarri porta in giro, sulla sua cucina su ruote, insieme al suo staff, per la Brianza. "Io preferisco definirli piatti non panini: al posto di trovare la carne e gli abbinamenti accanto a due fette di pane in tavola qui trovi tutto insieme, sapori inglobati in un panino. E rendere un piatto mangiabile con le mani è la sfida più complicata perchè bisogna bilanciare ogni elemento e poter distinguere i sapori" spiega Bizzarri.

Una missione, quella di portare la buona cucina su strada, che sta dando i suoi frutti. "Il progetto sta funzionando: le persone capiscono quello che facciamo e si affidano a noi" spiega Bizzarri che da un paio d'anni ha inaugurato anche un locale "A casa Dai Bravi Ragazzi" a Cabiate dove propone serate dedicate a percorsi enogstronomici con abbinamenti di piatti e vini, con produttori spesso ospiti della serata. Un abbinamento tra vino e piatti che ricalca quello che succede in strada, on the road, con le birre artigianali proposte e gli hamburger.

Tra gli ingredienti del successo che lo hanno portato a percorrere tanta strada - e non solo a livello di chilometri con il suo food truck - ci sono infatti la passione e lo studio. Ma anche tanta fantasia.