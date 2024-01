"Sei un grande", il mistero dello striscione apparso in Brianza per il "killer" degli autovelox

"W Fleximan. Sei un grande". Poche parole, scritte nere su bianco a caratteri cubitali, in maiuscolo, su uno striscione apparso mercoledì mattina a Brugherio, in viale Lombardia.

Il cartellone rinvenuto e su cui ora sta indagando la polizia locale sembra essere una frase di incoraggiamento indirizzata a Fleximan, noto alle cronache come il "vendicatore di autovelox" che con un flessibile in diversi raid ne ha danneggiati già tredici. Con l'ultimo blitz messo a segno nel Padovano. Il luogo dove è stato rinvenuto lo striscione, in prossimità di largo Bertuzzi su viale Lombardia, già durante il periodo covid, era stata la posizione scelta per l'affissione di uno striscione pro “no vax”.

"Al momento si sta procedendo contro ignoti per il reato di cui all’art. 414 c.p “istigazione a delinquere ”, ma sono in corso indagini" specificano dal comando di polizia locale.