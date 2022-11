Che cosa sono quegli striscioni appesi in giro per la città

Sono appesi in giro per la città. Striscioni bianchi di proteste (su problematiche diverse) che annunciano (tutti) la grande mobilitazione che sabato 5 novembre attraverserà le vie di Monza. Si tratta degli striscioni appesi dai militanti del centro sociale Foa Boccaccio durante la manifestazione di venerdì scorso organizzata dall'Assemblea di Monza e Brianza che ha poi visto sfilare centinaia di ragazzi per le vie della città bloccando anche il traffico. Non solo striscioni, ma anche migliaia di volantini attaccati sui muri e lasciati sui parabrezza delle auto.

Sugli striscioni bianchi i motivi della protesta: il consumo del suolo, il carovita (che adesso deve fare i conti anche con il caro bollette), il modello attuale di alternanza scuola-lavoro che nell'ultimo anno ha visto anche alcuni giovanissimi morire durante gli stage. Striscioni appesi in punti strategici di Monza: quello della lotta contro il consumo di suolo in città affisso sui cancelli dell'ex Buon Pastore dove secondo i progetti della passata amministrazione dovrebbe sorgere un complesso residenziale; la protesta studentesca contro l'alternanza scuola- lavoro fuori dall'Hensemberger; la battaglia femminista per un aborto libero, gratuito e sicuro fuori dal Policlinico di via Amat, e quello sul caro bollette visibile dal sottopasso di via Rota.

Proteste che sabato pomeriggio si trasformeranno in un grande corteo (intitolato Insorgiamo) che partirà alle 14.30 da piazza Castello. "Sentiamo sempre più urgente la necessità di unire questi percorsi e convergere insieme in un'unica grande lotta, con altre realtà e singoli individui che hanno voglia di mettersi in gioco e provare a cambiare questo mondo di m***a" si legge sulla pagina Facebook del centro sociale Foa Boccaccio.