Quegli striscioni sulla famiglia apparsi a Monza e Brianza

Difendi la famiglia tradizionale. Questo lo striscione esposto nel fine settimana a Monza in via Mentana, e a Giussano non lontano dal municipio. A rivendicarne la paternità è Forza Nuova che ha organizzato l’iniziativa in occasione del Pride che si è svolto sabato pomeriggio a Milano. Con un’azione congiunta e coordinata dal responsabile regionale Ezio Codegnani in tutta la Lombardia sono stati esposti diversi striscioni con la medesima scritta “Difendi la famiglia tradizionale”. Anche il coordinamento brianzolo, guidato da Giuseppe Vigevani, ha aderito esponendo lo striscione a Monza e a Giussano.

“Forza Nuova - si legge nella nota ufficiale - da sempre schierata in difesa della naturalità della famiglia e contro il tentativo, attraverso l’utilizzo delle persone che vivono le diverse e pur possibili pulsioni sessuali, di snaturarla e distruggere ciò che da sempre essa rappresenta come cardine di una società e di un popolo legati a una civiltà e ad una storia, ha voluto ancora una volta esprimere la sua posizione attraverso l’azione militante”.

Sabato pomeriggio in migliaia hanno partecipato al corteo che si è svolto per le vie del centro del capoluogo meneghino. “In un momento storico nel quale ormai tutti i partiti, da destra a sinistra, da una parte denunciano il grave problema della denatalità (Forza Nuova lo fa dal 1997) - prosegue il comunicato - mentre dall’altra rimangono allineati al pensiero unico globalista (esattamente come sul tema immigrazione), nostro è l’ennesimo tentativo svegliare le coscienze di chi ancora non ha capito che la strada omologata dell’arcobaleno e del gender fluid porta direttamente alla morte, numerica e valoriale, dell’Italia. Chi intende confondere le idee ai nostri figli svuotandoli di ogni valore e certezze su cui si regge la civiltà che gli è stata tramandata, troveranno sempre un muro in chi, come Forza Nuova si è battuta si batte e si batterà fino alla morte per l’unica Famiglia possibile degna di tale nome: quella tradizionalmente naturale creata da un uomo e una donna”.