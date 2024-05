I 9 studenti monzesi che sono entrati nei campi di concentramento

Anche quest’anno, in occasione della Cerimonia internazionale di Mauthausen che coinvolge delegazioni di studenti provenienti da tutti i paesi europei, un gruppo di alunni delle scuole superiori statali di Monza – insieme ad altri giovani provenienti da scuole di Sesto San Giovanni, Cinisello Balsamo, Muggiò e Abbiategrasso - ha potuto visitare alcuni dei campi di sterminio nazisti in Germania, con tappa conclusiva a Mauthausen.

Il gruppo monzese era composto da 9 studenti, cinque ragazze e quattro ragazzi, in rappresentanza di altrettanti istituti scolastici cittadini: Frisi, Hensemberger, Porta, Nanni Valentini, Zucchi, Olivetti, istituto Mosè Bianchi, Mapelli, Enzo Ferrari.

Nel viaggio di studio sono stati accompagnati – in rappresentanza dell’amministrazione comunale, che ha sostenuto le spese della trasferta - dal gonfalone e dal consigliere comunale Lorenzo Spedo (LabMonza). "La memoria è un valore fondante per ogni forza politica di sinistra e, con la democrazia, rappresenta la garanzia per la libertà, l’uguaglianza e la pace dei popoli - ha dichiarato Spedo durante il suo discorso - Quando la memoria si deteriora, la storia assume le vesti del più forte, che la ridisegna a proprio uso e consumo. L’antifascismo è il baluardo che si erge a contrasto della barbarie".

Partiti il 3 maggio da Sesto San Giovanni, gli studenti hanno raggiunto Linz, per visitare il Castello di Hartheim e poi il Memoriale di Gusen, fino a Mauthausen per partecipare alla manifestazione internazionale al campo di concentramento. L’iniziativa - promossa e coordinata dalla Sezione ANED di Monza e Sesto San Giovanni in collaborazione con l’Associazione Ventimilaleghe – è sostenuta ormai da molto tempo da parte dell’amministrazione comunale monzese e si ripete annualmente per dare agli studenti la possibilità di vivere un’esperienza diretta, a ridosso della Festa della Liberazione, di quanto resta a testimonianza delle deportazioni e degli orrori del nazifascismo.