Gli studenti che salvano e svelano il grande affresco del maestro Andrea Sala

Sono passati ormai otto anni dalla sua morte, ma l’affetto e la stima che li lega a quel grande maestro non si è mai affievolita. Così che non si sono fatti intimorire dalla canicola e hanno completato il delicato e impegnativo (anche dal punto di vista fisico) lavoro di svelamento dei grandi affreschi che il maestro Andrea Sala aveva realizzato nella sua abitazione.

C’è gioia e gratitudine, ma anche tanta commozione, nel racconto che Barbara Badetti affida a MonzaToday ripercorrendo questa settimana di canicola impegnata a salvare quegli “scorci sul lago di Como” alti quasi 3 metri che Andrea Sala aveva realizzato oltre 30 anni fa. Dopo la morte della moglie Giovanna nel 2020, i figli del maestro Sala (Luca, Michela e Francesco) si sono trasferiti, ma volevano portare con loro quei bellissimi affreschi che il papà aveva realizzato. Così che hanno chiesto aiuto a Barbara, studentessa di Andrea e poi amica di tutta la famiglia, che con la collaborazione di alcuni volontari li ha aiutati a realizzare questo ultimo sogno e portarsi nella nuova casa quell’angolo del lago di Como che il padre aveva affrescato.

Il "salvataggio" su turni di lavoro

“Nel 2020 abbiamo eseguito l’intervento di strappo dell’affresco - racconta -. Un intervento molto delicato che, peraltro, viene insegnato in pochissime scuole tra le quali proprio quella che il maestro Andrea Sala aveva fondato a Monza (poi chiusa dopo il lockdown, ndr)”. Poi, però, a causa della pandemia Barbara e gli altri volontari hanno dovuto interrompere il loro intervento che doveva comunque essere eseguito in uno spazio grande. Trovata la location settimana scorsa gli studenti si sono messi al lavoro e hanno iniziato le varie operazioni per far risaltare la faccia dell’affresco.

“Abbiamo lavorato a turni - prosegue -. Ci siamo documentati anche sui libri di Andrea sulla metodologia più adatta per far risaltare l’opera e alla fine, malgrado la canicola, abbiamo scelto di intervenire con la spugnatura di acqua bollente”. Chini su quell’immenso angolo lacustre, avanti e indietro con i pentoloni pieni di acqua calda a spugnare quell’opera realizzata dal loro maestro.

Il ricordo della scuola che non c'è più

“Siamo riusciti a sverlare l’affresco - ha aggiunto -. Ci sono solo piccoli interventi di restauro da eseguire. Nel frattempo lo abbiamo restituito ai figli di Andrea felicissimi di quanto fatto. Un grazie a tutti coloro che hanno partecipato a questa grande maratona artistica nel ricordo di un uomo straordinario: alla figlia Michela che peraltro ha studiato affresco, a Barbara Guzzi, Andrea Angelelli, Jorge Vallejo, Annalisa Giammario, Marta Teruzzi, Laura Ongaro e Fabio Serventi”.

E c’è tanta commozione, ma anche malinconia, pensando al grande patrimonio artistico e umano che il maestro Andrea Sala ha lasciato, non solo ai suoi figli e ai suoi amati studenti, ma a tutta la città di Monza. Nel 1995 aveva fondato la scuola d’affresco dove per anni, nella sede comunale di via Annoni, aveva insegnato a centinaia di appassionati, molti dei quali provenienti anche da fuori provincia, quell'antica arte che ci viene invidiata in tutto il mondo. Poi il comune ha trasferito la scuola a San Rocco, in uno spazio troppo piccolo e difficilmente raggiungibile che, alla fine, ha decretato la chiusura di una istituzione che veniva invidiata in tutta Italia. Mentre continua a vivere l’associazione Scuola di affresco Andrea Sala presieduta dal primogenito Luca.