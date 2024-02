L'amato compatrono dei monzesi, San Gerardo, è finito sotto i raggi x. In occasione dell'Anno Santo gerardiano, infatti, le spoglie del santo delle ciliegie, conservate nella parrocchia di San Gerardo al Corpo, sono infatti state sottoposte a uno studio condotto dai paleo-patologi del Laboratorio di Antropologia e Odontologia forense (Labanof) diretto dalla professoressa Cristina Cattaneo (Università degli Studi di Milano).

Il Labanof era stato incaricato a novembre di effettuare lo studio antropologico delle reliquie del santo, utilizzando le moderne tecnologie mediche, e di verificarne lo stato di conservazione. Secondo le prime indagini è stato possibile determinare il profilo biologico dell’individuo, nonché il quadro patologico e traumatologico, per confrontarli con le informazioni fornite dall’agiografia. I risultati dello studio sono stati resi noti nel corso delle celebrazioni per gli 850 dell’ospedale San Gerardo, tenutesi nella giornata di lunedì 19 febbraio in via Pergolesi, da Davide Porta, responsabile tecnico del Laboratorio di Antropologia e Odontologia Forense.

L'indagine osteobiografica: era alto 1 metro e 65 centimetri circa e quando è morto aveva pressapoco 60 anni

"Lo studio di San Gerardo - ha spiegato Porta - ricade in più ampio progetto di ricerche inerenti ai corpi dei santi milanesi, che è partito con l’analisi dei resti di Sant’Ambrogio, Gervasio e Protasio ed è seguito con lo studio di altri santi vissuti nella Milano paleocristiana. Il proposito è quello di esaminare da un punto di vista scientifico le reliquie di questi santi e confrontare i riscontri delle indagini paleopatologiche con le informazioni desunte dalle rispettive fonti agiografiche, verificando nel contempo anche lo stato conservativo delle spoglie. Il lavoro su Gerardo è consistito nella preliminare svestizione della salma e nella ricognizione delle ossa presenti. Le spoglie di San Gerardo sono pervenute a oggi complete di tutti i distretti scheletrici e ciò ha permesso di avviare una indagine esaustiva con accertamenti radiologici per individuare e approfondire lesioni o eventuali segni di malattia presenti sulle ossa. Lo studio ha permesso di ricostruire il profilo biologico del santo, vale a dire la determinazione di sesso, età, etnia e statura e di descriverne lo stato di salute. Stante i riscontri ottenuti, lo scheletro di San Gerardo è sicuramente riconducibile ad un individuo di sesso maschile, di una età compresa tra i 50 e i 65 anni e con un’altezza stimata fra i 160 e i 170 centimetri. Non è stato invece possibile accertare il gruppo etnico di appartenenza".

"Aveva l'osteoartrosi e un ascesso ai denti. E ha lavorato parecchio"

Sulle ossa del santo, i ricercatori hanno trovato segni di degenerazioni e di fratture pregresse. E anche di un ascesso dentario.

"Relativamente al quadro paleopatologico, le ossa del santo mostrano lesioni inquadrabili come osteoartrosi, vale a dire degenerazioni del tessuto osseo conseguenti all’invecchiamento - ha chiarito ancora Porta - Di notevole interesse sono le tracce di traumi ante mortem riscontrabili sul santo: tre fratture a livello costale e una frattura sulla tibia. Oltre a ciò l’esame del cranio ha permesso di apprezzare una lesione, attualmente in via di determinazione a causa dei pesanti restauri nel tempo subiti dalla reliquia. Questi risultati sono compatibili con quanto è riportato dalle fonti storiche: Gerardo nasce in una famiglia di condizione agiata (l’anno di nascita è incerto) e, a seguito della morte del padre, sceglie di consacrare la sua vita all’assistenza dei malati poveri. Gli agiografi riferiscono inoltre che il corpo di Gerardo rimase seppellito nella terra per 40 giorni, dato quest’ultimo non trascurabile circa l’interpretazione di alcuni segni presenti sul reperto. Le fratture rinvenute sul santo, benché ci appaiono indicative di una persona che ha svolto una vita decisamente attiva, come quella dedicata alla cura quotidiana degli infermi, non trovano tuttavia alcuna corrispondenza nell’agiografia".