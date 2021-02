Liceo Porta, individuato in un'area industriale del centro lo stabile per la succursale

Uno stabile di 3mila metri quadrati, sito tra via Marsala e via Umberto I, potrebbe ospitare dal prossimo anno scolastico 12 classi del liceo monzese

Nelle scorse settimane, la Provincia di Monza e Brianza aveva avviato la ricerca per individuare “un immobile, da condurre in locazione passiva, per adibirlo ad uso scolastico, per alcune aule del Liceo Statale Carlo Porta di Monza”. Ora la ricerca si è conclusa con l'individuazione di uno stabile all'interno di un’area industriale del centro, tra via Marsala e via Umberto I.

Già dal prossimo anno scolastico, lo stabile individuaro potrebbe accogliere le 12 classi, più due aule laboratorio, ora ospitate nella sede della scuola media di via Poliziano. L'edificio, di 3mila metri quadrati, una volta ristrutturato avrà infatti i requisiti di idoneità richiesti per l’uso scolastico.

“Scuola superiore sempre al centro delle azioni della Provincia: abbiamo avviato un percorso di ascolto e confronto con le scuole per dare priorità ai bisogni più urgenti. Attraverso l’indagine di mercato abbiamo individuato un operatore privato che possiede uno stabile con i requisiti che cerchiamo e che potrebbe essere utilizzato già dal prossimo anno scolastico per soddisfare la richiesta del Liceo Porta. Oltre agli spazi, la posizione centrale vicino alla stazione ed agli altri mezzi pubblici lo rendono potenzialmente interessante per sviluppare altre progettualità che potrebbero coinvolgere altre scuole. Noi siamo pronti, aspettiamo il riscontro circa la fattibilità dell’operazione da parte del Comune di Monza a cui compete la valutazione dell’uso di queste aree private.” ha spiegao il presidente della Provincia Luca Santambrogio.