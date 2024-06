Ferrari, McLaren, Lamborghini e Porsche: ecco perché in centro c'era l'invasione delle supercar (FOTO)

La folla di appassionati e curiosi si è riversata in piazza Trento e Trieste a Monza, letteralmente "invasa" dalla supercar.

Ferrari, Lamborghini, McLaren, Porsche e Aston Martin hanno fatto bella mostra di sé nel centro di Monza, nella serata di venerdì 28 giugno, come anteprima dell’edizione 2025 del MIMO Milano Monza Motor Show. Quest'anno, infatti, la nota manifestazione in Autodromo si è dovuta sospendere per via dei lavori in fase di ultimazione sulla pista e sui sottopassi richiesti dalla Formula 1.

Il Motor Show si terrà quest'anno a Torino, a settembre, mentre a Monza si sta già lavorando per l'edizione 2025. L’appuntamento con la quarta edizione del “salone“ sarà intanto dal 27 al 29 giugno a Monza e Milano, tra paddock e circuito, con l'esposizione delle nuove supercar e dei prototipi unici delle case automobilistiche. Come la hypercar 777, il bolide realizzato in soli 7 esemplari da 7 milioni di euro: si tratta del primo marchio automobilistico con base proprio all’autodromo di Monza.