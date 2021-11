Superman tra le strade di Monza, chi è il misterioso "super-eroe" immortalato tra le auto?

Mantello rosso, casco in testa. E una grande S inconfondibile impressa sul mantello che svolazzava nella brezza della sera, tra le auto. A Monza nella serata di lunedì 29 novembre è stato "avvistato" Superman. O almeno un suo degno emulatore. A bordo di un mezzo elettrico è stato avvistato tra le auto incolonnate prima in via Cavour e poi in corso Milano.

E a un certo punto, come mostrano le immagini che lo hanno immortalato tra gli sguardi incuriositi dei passanti, si è anche accodato a una vettura della polizia locale impegnata per dei controlli in città. Al momento è ignota l'identità del Superman monzese: forse un appassionato del personaggio immaginario creato dai fumetti di Jerry Siegel Joe Shuster e pubblicato dalla DC Comics oppure un travestimento per una serata goliardico o una sorpresa. Quel che è certo che Superman a Monza non è passato inosservato.