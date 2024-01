I supermercati preferiti dagli italiani? I preferiti sono Esselunga, NaturaSì ed Eurospin

Assortimento, qualità dei prodotti, prezzi, velocità, efficienza delle casse: sono questi gli aspetti su cui gli italiani si basano, per scegliere dove fare la spesa.

Quali sono i supermercati più amati? Sul podio troviamo Esselunga, seguita a brevissima distanza da Ipercoop/Coop&Coop e NaturaSì. Tra i discount vincono invece Eurospin e Aldi.

NaturaSì, in particolare, trionfa per: Trasparenza dei prezzi, Qualità dei prodotti a marchio del supermercato, Tempi di attesa alla cassa, Qualità dei prodotti

acquistati e Qualità della carne. Tra i supermercati online vince Esselunga, seguita da Coop. Questo, sebbene otto consumatori su dieci dicono di non averla mai utilizzata. Anzi, il 62% degli italiani si reca al supermercato una o due volte alla settimana, il 23% anche più spesso. Il 33% degli italiani sceglie il supermercato per praticità, il 25% per motivi economici.

Questi sono, nel dettaglio, i podi:

Supermercati online

Esselunga Coop Carrefour

Discount

Eurospin Aldi Prix

Iper & Super nazionali

Esselunga Ipercoop / Coop&Coop Naturasì

Insegne locali

Dem Tosano Lando

L'attenzione al luogo in cui si fa la spesa, specialmente da parte delle persone meno abbienti, è sempre più alta: nel 2023, la media settimanale è stata di 409 euro (27 in più rispetto al 2022).

Come risparmiare,dunque? Innanzitutto, portando sempre con sé la lista della spesa. In secondo luogo, andando al supermercato a stomaco pieno, prendendo il cestello quando servono poche cose, e facendo un ultimo controllo del carrello prima di arrivare in cassa, per assicurarsi di aver comprato solo ciò che serviva.