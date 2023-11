In Brianza apre un nuovo supermercato completamente ecologico

Giovedì 30 novembre Iperal inaugura il nuovo supermercato di Vedano al Lambro (in via Gramsci). Il legame con il territorio della Brianza si rafforza: in provincia quest’anno sono stati aperti tre supermercati (Lesmo, Varedo e Vedano al Lambro). Nello store di Vedano ci sono 57 addetti, dei quali oltre il 60 % donne; 27 sono i collaboratori neoassunti, dei quali 8 proprio di Vedano, che verranno affiancati da personale più esperto proveniente dai supermercati Iperal limitrofi.

Il supermercato si sviluppa su un’area di vendita di circa 1.500 metri quadrati e dispone di un ampio parcheggio di 130 posti auto, di cui 100 coperti. I lavori, iniziati a marzo 2023, sono stati effettuati in modo molto veloce ed efficiente grazie alla sinergia tra il team tecnico di Iperal, l’amministrazione comunale e le maestranze del luogo. Un supermercato sostenibile perché è stato realizzato con materiali eco-compatibili, dispone di banchi frigoriferi che utilizzano gas refrigerante naturale ed ecologico e un impianto di illuminazione a led che consente di abbattere i consumi energetici.

Oltre 300 i prodotti contraddistinti dal marchio “Fatto da noi” che tutti i giorni vengono preparati e cucinati nei laboratori di produzione Iperal di Andalo Valtellino, in provincia di Sondrio, e tutte le mattine arrivano nei negozi; pane fresco 7 giorni su 7, ancora caldo, appena sfornato; il meglio di frutta e verdura di stagione a 0,99 euro al kg; pesce fresco e carni di qualità provenienti da allevamenti selezionati; ampia scelta di formaggi e salumi tipici e locali e per chi vuole assaporare tutti i sapori del territorio di origine la linea “Valtellina Iperal”.

Per celebrare l’apertura del nuovo supermercato, Iperal ha previsto speciali offerte in sottocosto, in aggiunta alle promozioni permanenti (Più Bassi Sempre), per invitare i clienti ad assaporare i suoi prodotti e lasciarsi conquistare dalla sua offerta conveniente e ricca di qualità e freschezza. A partire da giovedì 30 novembre, il nuovo punto vendita Iperal di via Gramsci sarà aperto dal lunedì alla domenica dalle 8 alle 20 con orario continuato