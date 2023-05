Giovedì 25 maggio arriva a Monza Susanna Camusso, senatrice del Partito Democratico e già segretario generale della Cgil. Salirà sul palco del teatro Villoresi, dopo Elsa Fornero, per parlare di disuguaglianza economica e dis-umanesimo nell'ambito delliniziativa culturale "I sentieri dell'infinito" organizzata dall'associazione Carrobiolo odv.

"Abbiamo chiesto alla senatrice, alla luce della sua esperienza di impegno nel sindacato, di offrici la fotografia della disuguaglianza economica oggi in Italia e a partire da questa di aiutarci a riflettere sugli effetti di dis-umanesimo che essa genera" hanno spiegato gli organizzatori. L'appuntamento è giovedì 25 maggio alle 21 al teatro Villoresi di piazza Carrobiolo, con ingresso gratuito.

Associazione Carrobiolo odv nasce dall’unione delle varie realtà presenti all’interno del complesso del Carrobiolo. In essa si intrecciano le storie, le competenze e le esperienze dell’associazione Antonia Vita, da 30 anni al servizio dei più giovani per combattere la dispersione scolastica e la povertà educativa, dell’associazione Procultura monzese, da oltre 100 anni è uno dei motori della scena culturale cittadina, e della biblioteca del Carrobiolo, nata recentemente ma già punto di riferimento per centinaia di studenti e studentesse della città.

Il prossimo protagonista degli incontri, il 30 maggio alle 21, saranno Pierluigi Ciocca, già vicedirettore generale della Banca d’Italia e docente universitario di economia, e Michele Alacevich, docente di storia del pensiero aconomico all’università Alma mater studiorum di Bologna.