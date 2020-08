Tangenziale Est, chiusi per due settimane gli svincoli in Brianza tra Vimercate e Arcore

Da venerdì 31 luglio in Brianza, lungo la tangenziale Est, a causa di lavori urgenti di manutenzione, sono chiusi alcuni svincoli. La comunicazione arriva dalla Società Milano-Serravalle che gestisce il tratto autostradale. Per due settimane, fino al prossimo 13 agosto, verranno effettuati interventi al sistema manutentivi che renderanno necessaria la chiusura al traffico notte e giorno, 24 ore su 24, dei rami di svincolo in uscita per Arcore/Villasanta (km 25+165) e Vimercate sud/Q.re Torri Bianche (km 24+600) dalla carreggiata sud (direzioneA1-Bologna). Il traffico veicolare verrà indirizzato all'altezza dello svincolo S.P. 41 C.na Morosina/Burago (km 23+867), per la successiva uscita dalla carreggiata nord.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Da giovedì 6 agosto a venerdì 7 agosto 2020 verrà invece chiuso al traffico il ramo di svincolo in uscita per Vimercate Centro (Km 26+623) da carreggiata sud (direzioneA1-Bologna). Anche in questo caso il traffico sarà reindirizzato lungo la viabilità ordinaria.