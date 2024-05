Il maxi cantiere di San Rocco arriva fino al Pirellone: i residenti non si fermano

I cittadini lo avevano annunciato: non si sarebbero fermati agli striscioni esposti in giro per il quartiere, alle email al sindaco Paolo Pilotto, alla giunta e ai consiglieri. Il Comitato di via Gentili, Talete e Aristotele è arrivato fino al Palazzo della Regione Lombardia e supportato da alcuni politici (anche del territorio) tenta la carta di cercare di ridurre i disagi e i pericoli per la salute dei residenti che dovranno vivranno in prima persona quel maxi svincolo che passerà proprio vicino alle loro case, alle scuole dei loro bambini, ai campi da calcio e alla palestra dove si allenano i ragazzi del quartiere.

Nella giornata di giovedì 2 maggio l’avvocato Giovanni Testa (presidente del comitato vie Gentili, Talete e Aristotele) e il geometra Carmen Ruggieri - accompagnati dall’ex consigliera comunale Francesca Pontani (oggi delegata nazionale di Italia Viva e componente della cabina di regia lombarda di Italia Viva) – si sono recati al Pirellone dove hanno incontrato Giuseppe Licata, consigliere regionale Giuseppe Licata di Italia Viva.

Durante l’incontro hanno spiegato le criticità del progetto. Criticità che da oltre un anno hanno sollevato anche in Comune e a Serravalle: l’ampliamento dello svincolo Monza Sant’Alessandro sulla A52 Tangenziale Nord porterà alla realizzare di un maxi tunnel di cui una parte (70 metri) rimarrà scoperta, passando proprio nei pressi di luoghi sensibili e altamente popolati. Il Comitato, fin da subito contrario alla realizzazione del progetto ricordando che il quartiere di San Rocco è già congestionato dal traffico e da altre problematiche di viabilità e inquinamento, chiede che almeno quel tratto venga chiuso. Anche perché, come riportato dal documento inviato dal Ministero all'Ambiente in merito al progetto si legge che "Dall’analisi è stato possibile valutare che 125.390 persone residenti all’interno del dominio di calcolo otterranno un beneficio grazie alla realizzazione dell’opera”. Ma ci saranno anche persone la cui salute potrebbe essere messa a rischio. “5.600 persone – si legge ancora nel testo del ministero – saranno soggette a un potenziale incremento del rischio inalatorio di tipo cancerogeno”.

Ma non è questo l’unico problema. Ci saranno anche i gravi disagi che il quartiere subirà con un cantiere che durerà 415 giorni mettendo in ginocchio commercianti, residenti e soprattutto la loro qualità della vita. Tra i maggiori disagi, infatti, ci sarà anche quello del traffico. "Ci sarà uno zigzagare continuo e con curve molto acute da via Marconi a via Gentili – avevano spiegato in un video diffuso in rete -. Abbiamo chiesto che venisse garantito l’accesso alle abitazioni e soprattutto è necessario realizzare un accesso nelle vie Talete e Aristotele idoneo anche per l’arrivo dei mezzi di soccorso e la trasformazione delle vie Omero e Paisiello in strade a doppio senso di marcia. Un accesso che deve garantito anche agli studenti che frequentano la scuola di via Omero”. Il Comitato boccia l’idea di una via San Rocco a senso unico e alternato. "È una scelta insensata - spiegano -. Ma avete idea della mole di traffico lungo quella via nelle ore di punta la mattina e la sera? Se non verrà individuata una soluzione alternativa i residenti si muoveranno a passo d’uomo, con tempi lunghissimi di percorrenza e inquinamento alle stelle”. Terrorizza anche l’idea durante il cantiere di ridurre a una sola carreggiata di marcia la via Marconi. “Una soluzione accettabile se viene fatta nei mesi di luglio e agosto, altrimenti è il delirio”, proseguono e ribadiscono la totale contrarietà alla chiusura (confermata dai tecnici di Serravalle in occasione del consiglio comunale ad hoc che si è svolto il 15 aprile) dell’uscita dalla A52 in direzione Monza.

Un incontro proficuo quello al Pirellone che proseguirà portando il tema anche sui banchi del consiglio regionale, coordinandosi anche con gli altri consiglieri regionali che hanno offerto il loro supporto: Paola Pizzighini (Movimento 5 Stelle), Nicola Di Marco (Movimento 5 Stelle), e Martina Sassoli (Lombardia Migliore).