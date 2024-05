Synlab, dopo l'attacco hacker tornano operativi i centri a Monza e in Brianza

Dopo l'attacco informatico, tornano in piena attività i centri prelievo e i laboratori di SYNLAB in Lombardia, compresi gli ambulatori sul territorio di Monza e Brianza.

"Per l’accesso alle analisi cliniche di laboratorio, da giovedì 2 maggio, sono tornati operativi tutti punti prelievo di Monza e Provincia. Le prestazioni sono disponibili a libero accesso, senza necessità di prenotazioni" spiegano dalla società. I Polidiagnostici SYNLAB CAM di Monza e di Agrate e SYNLAB CAMLei di Monza sono sempre rimasti operativi per tutte le prestazioni poliambulatoriali prenotabili attraverso i numeri di centralino nuovamente attivi: 039 23971 per la sede di Monza e il numero 039 6892999 per la sede di Agrate Brianza.

A Monza e provincia i Punti Prelievo attivi per l'accettazione e l’esecuzione di analisi di laboratorio sono, nel dettaglio:

· Monza, Giuseppe Missori, 9 - orario prelievi 7:00 - 10.00; orario informazioni 10:00- 11:45

· Monza, via Vittor Pisani SNC - orario prelievi 7:00 - 9:30 - orario informazioni 9:30- 12:00

· Monza, viale Elvezia via Ang Martiri delle Foibe 1 - orario prelievi 7:00 - 9:30 - orario informazioni 9:30- 12:00

· Agrate Brianza, via Lecco 11 - orario prelievi 7:00 - 9:30; orario informazioni 9:30 - 11:45

· Brugherio, viale Lombardia 277 - orario prelievo 7.30 - 10.00 ritiro referti 10.00-11.45

· Cesano Maderno, via Giuseppe Garibaldi 10 - orario prelievo 7.00 - 9.30 ritiro referti 9.30 -11.45

· Lissone, via San Carlo 2/B - orario prelievo 7.00 - 9.30 ritiro referti 09.30-11.45

· Lentate sul Seveso, via Giuseppe Garibaldi 64/66 - orario prelievo 7.00 - 9.30 ritiro referti 10.00-11.45

· Desio, via A. Diaz 8 - orario prelievi 7:00 - 9:30 - orario informazioni 9:30- 12:00

· Villasanta, piazza Europa 14 - orario prelievi 7:00 - 9:30 - orario informazioni 9:30- 12:00

· Biassono, via Giuseppe Mazzini 37 - orario prelievi 7:30 - 9:30 - orario informazioni 9:30- 12:00

· Seregno, via Michelangelo Buonarroti 10 - orario prelievi 7:00 - 9:30 - orario informazioni 9:30- 12:00

"Il blocco delle attività è stato causato da un attacco cybercriminale avvenuto nella prima mattina dello scorso 18 aprile ai danni dei sistemi informatici e telefonici di SYNLAB, leader in Italia nei servizi di diagnostica ed esami di laboratorio. L’azienda ha prontamente risposto all’attacco istituendo una task force, costituita da professionisti interni ed esterni, che ha lavorato alacremente per ripristinare in sicurezza i propri sistemi, in collaborazione con le autorità competenti".