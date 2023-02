Le tabaccherie brianzole dove è possibile richiedere (anche) le visure catastali e camerali

In tabaccheria non solo per acquistare sigarette, valori bollati, e pagare le bollette. Ad Arcore in tabaccheria adesso è possibile anche richiedere le visure catastali e camerali. Una bella notizia per chi, invece di impiegare tempo in fila negli uffici, potrà richiedere il servizio direttamente dal tabaccaio sotto casa.

Per adesso il servizio - promosso dalla Federazione italiana tabaccai (FIT) - viene erogato nelle tabaccherie di Arcore di via Cesare Battisti 98, Gilera 68/A, e via Manzoni 27. “I tabaccai di Arcore – si legge nella nota ufficiale - guidati a livello provinciale dal presidente Silvio Gandolfi, sono sempre al fianco delle esigenze dei clienti, agevolandoli nel disbrigo delle commissioni giornaliere anche grazie ad un servizio tutto compreso: o niente file o niente strumenti per operare o niente preoccupazioni”.

“La nostra categoria - spiega Gandolfi - ha fin subito risposto con entusiasmo a questo nuovo progetto e presto altre rivendite vi aderiranno. Le tabaccherie, infatti, ormai da tempo sono diventate una rete di prossimità fondamentale e svolgono una funzione importante sul territorio, soprattutto nelle piccole realtà locali. Siamo davvero soddisfatti di poter agevolare i cittadini, prestando la nostra attività con orari flessibili ed evitando loro lunghe file di attesa”.

Il nuovo servizio è stato attivato grazie alla collaborazione di Novares Spa, società del gruppo FIT, che realizza i progetti al servizio del cittadino.