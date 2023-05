Monza e la Brianza nuovamente invase dalla takahashia japonica

La takahashia japonica sta tornando ad infestare le piante di Monza e della Brianza. Negli ultimi giorni sono numerosi i post sui gruppi social cittadini e della provincia di utenti che pubblicano le immagini di piante, sia sul suolo pubblico che all’interno dei giardini privati, “divorate” da quegli strani insetti che avvolgono i rami in una sorta di “merletti” bianchi.

Nulla di nuovo. Da anni questo insetto ha fatto ingresso anche nei nostri territori e non avendo trovato un antagonista naturale continua a proliferare. Un insetto che è arrivato in Italia alcuni anni fa, e dopo essersi diffuso soprattutto nelle zone dell'aeroporto di Malpensa e nelle cittadine di Legnano e di Cerro Maggiore, nel Milanese, da anni si è ambientato perfettamente anche a Monza e in Brianza. Non è pericoloso per l’uomo e per gli animali e si nutre della linfa delle piante sulle quali ha attecchito.

A lanciare l’allarme anche il gruppo del Controllo di vicinato di Monza che ha segnalato la presenza della takahashia japonica in un’area privata a ridosso di viale Cesare Battisti. Ma molte altre segnalazioni indicano la presenza in periferia, a Brugherio e a Concorezzo. Se si trovano piante che sono state infestate dalla takahashia japonica bisogna contattare il Servizio Fitosanitario Regionale (a questo link ), oppure contattare l'ufficio giardini del comune di Monza all'indirizzo di posta elettronica giardini@comune.monza.it.