La takahashia japonica è ritornata: è allerta nei giardini di Monza e Brianza

La takahashia japonica è ritornata: il parassita alloctono arrivato dall'Asia che da anni ormai in primavera infesta gli alberi del territorio è puntualmente ritornato. Sui gruppi social di Monza e Brianza ci sono già alcuni post che segnalano la presenza di questo parassita “merlettato”.

Proprio come sta succedendo a Biassono dove la cocciniglia dai filamenti cotonosi (questo l’altro nome con il quale viene definita la takahashia japonica sta infestando le piante lungo via Padania.

"Dalle prime osservazioni condotte in Lombardia l’insetto compie una sola generazione all’anno. In primavera, verso fine aprile inizio maggio, le femmine adulte producono i caratteristici ovisacchi. A fine maggio le neanidi escono dalle uova e migrano verso le foglie posizionandosi sulla pagina inferiore ove, con l’apparato pungente-succhiante, si alimentano della linfa rimanendovi fino al mese di ottobre epoca in cui ritornano sui rami per svernare continuando a nutrirsi della linfa" si legge in un documento del Servizio Fitosanitario Regionale. Ancora: "In caso di forte infestazione la cocciniglia può provocare il disseccamento di foglie e di giovani rami ma i danni maggiori sono causati dalle neanidi di prima età che si posizionano sui giovani germogli delle foglie e sulle gemme fiorali causandone il disseccamento e la caduta e di conseguenza anche la mancata produzione dei frutti".

Questo insetto ha fatto ingresso anche nei nostri territori e non avendo trovato un antagonista naturale continua a proliferare. Un insetto che è arrivato in Italia alcuni anni fa, e dopo essersi diffuso soprattutto nelle zone dell'aeroporto di Malpensa e nelle cittadine di Legnano e di Cerro Maggiore, nel Milanese, da anni si è ambientato perfettamente anche a Monza e in Brianza. Non è pericoloso per l’uomo e per gli animali e si nutre della linfa delle piante sulle quali ha attecchito. Se si trovano piante che sono state infestate dalla takahashia japonica bisogna contattare il Servizio Fitosanitario Regionale (questo il link).