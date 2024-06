"Lotta biologica in corso": che cosa sono quei cartelli apparsi sugli alberi del Parco di Monza

Allarme Takahashia Japonica, una cocciniglia di origine asiatica pericolosa per le piante, anche al parco di Monza. E proprio nel grande parco brianzolo in questi giorni è iniziata la "lotta biologica al parassita".

Si tratta di interventi di contenimento nel Parco, di cui ha dato notizia lo stesso Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, "con lotta biologica integrata al parassita Takahashia Japonica, una cocciniglia di origine asiatica, descritta per la prima volta sualberi di gelso in Giappone e diffusasi anche in Cina, Corea del Sud e India. In Europa èstata segnalata per la prima volta in un parco comunale nel 2017 a Cerro Maggiore".

Gli interventi - di cui si è informata l'utenza con appositi cartelli a ridosso delle piante - prevedono il lancio di insetti antagonisti, le coccinelle appunto.

"In caso di forte infestazione la cocciniglia può provocare il disseccamento di foglie e di giovani rami ma i danni maggiori sono causati dalle neanidi di prima età che si posizionano sui giovani germogli delle foglie e sulle gemme fiorali causandone il disseccamento e la caduta e di conseguenza anche la mancata produzione dei frutti" avvisa ancora in un documento il Servizio Fitosanitario Regionale. Con l'invito appunto, nel caso si trovassero piante che sono state infestate dalla takahashia japonica, a contattare il servizio a questo link.