Allo stadio una targa speciale sul seggiolino dove sedeva Silvio Berlusconi

“Chi ci crede combatte, chi ci crede supera tutti gli ostacoli, chi ci crede vince”. Così diceva Silvio Berlusconi ai giocatori dell’Ac Monza fin da quando acquistò la squadra brianzola.

Una sorta di mantra che in questi anni ha sempre accompagnato allenatori e atleti, anche nei momenti più difficili. Una frase che il presidente Berlusconi ripeteva ai bagai e che è stata la forza anche per realizzare quel sogno – che sembrava impossibile – di arrivare in Serie A.

Da oggi, domenica 17 settembre, quel motto è indelebile proprio all’interno dell’U-Power Stadium: oggi la società ha presentato quella targa messa su quel seggiolino dell’U-Power Stadium dove il presidente Berlusconi ammirava e tifava il suo amato Monza.