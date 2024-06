Imu, Tari e tutte le altre tasse da pagare in scadenza a Monza

Sono diverse le imposte in scadenza nel mese di giugno e che i monzesi dovranno pagare prima di partire per le vacanze.

Fra queste, anzitutto, c'è l'Imu. Il versamento dell'acconto Imu, spiega il portale del comune, deve essere effettuato entro il 17 giugno dai possessori di immobili (fabbricati, terreni agricoli e aree fabbricabili), escluse le abitazioni principali (fatta eccezione per quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9). Per tutte le informazioni e per effettuare il calcolo online cliccare qui.

Dal comune precisano ancora che per l’anno 2024 le aliquote Imu sono state approvate dal consiglio comunale - con apposita delibera - nelle stesse misure previste per gli anni 2020 e successivi.

Per quel che riguarda la tassa rifiuti (Tari), la prima rata andrà versata invece entro il 30 giugno. La tassa sui rifiuti dovrà essere pagata da chi possiede, occupa o detiene locali o aree scoperte operative a qualsiasi uso destinati (a titolo esemplificativo abitazioni, box, uffici, negozi, magazzini, laboratori, palestre, ecc.), ed è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Relativamente al 2024 sul sito del comune è specificato che sono state approvate le tariffe della tassa sui rifiuti sulla base del nuovo Piano economico finanziario.

Per tutte le informazioni sui pagamenti cliccare qui .

Per assistenza e ulteriori informazioni è aperto l'Ufficio Tributi in via Arosio 15. L'ufficio riceve su appuntamento. Orari: lunedì e martedì 8.30 -12.30, mercoledì 8.30 -12, giovedì 8.30 -15.30, venerdì 8.30 -12. Il mercoledì aperto solo nei mesi di maggio, giugno, luglio, novembre e dicembre.

Indirizzo mail: tributi@comune.monza.it, telefono 039 23721, pec: monza@pec.comune.monza.it