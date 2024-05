In Brianza il tatuaggio del cuore: un dolce tattoo per aiutare i bambini malati di tumore

Un tatuaggio per sostenere il Comitato Maria Letizia Verga. Per gli appassionati è ormai diventato un appuntamento per farsi “imprimere” sulla pelle un disegno molto speciale: un tatuaggio che sosterrà la ricerca e la cura contro le leucemie infantili.

Il 25 maggio si svolgerà la 14esima edizione di “Tatuati col cuore”, iniziativa promossa dal tatuatore monzese Claudio Cernuschi e dal team di Mad Art Tattoo. Cernuschi, un passato come disegnatore, poi “convertito” al mondo dei tatuaggi, non ha mai perso l’amore per l’arte. Alcuni anni fa ha iniziato a organizzare corsi di disegno riservati ai bambini e ai ragazzi ricoverati all’ospedale di Monza. Lì gli si è aperto un mondo: quello della sofferenza, ma al tempo stesso del grande impegno, dei sorrisi, della solidarietà dei medici, degli infermieri e dei volontari del Comitato Maria Letizia Verga. Da lì la decisione di mettere la sua arte e la sua professionalità a disposizione del progetto del Comitato organizzando queste giornate di tatuaggi il cui ricavato andrà totalmente a favore del sodalizio.

Il prossimo appuntamento sarà nella nuova sede di Vedano al Lambro, in piazzetta don Primo Mazzolari. Sarà possibile prenotarsi (sono disponibili 30 posti) esclusivamente on line inviando un’email a tatuaticolcuore@gmail.com a partire dalle ore 13 del 18 maggio. È possibile utilizzare lo stesso indirizzoemail per chiedere informazioni. Non è possibile prenotare più posti con l’invio di una sola email.

Sarà possibile scegliere tra diversi soggetti (5x5 cm grandezza massima) caratterizzati dal cuoricino rosso, simbolo dell’iniziativa, con donazione minima di 70 euro. “Per motivi di tempo ed organizzativi è preferibile non chiedere modifiche ai soggetti proposti – precisa Cernuschi sui social -. Un grazie di cuore a tutti quelli che parteciperanno a questo evento che anno dopo anno ci regala sempre più emozioni e voglia di migliorarci....più forti di tutto! Insieme”.