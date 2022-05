Al tavolo del ministero, Monza rappresenta le province italiane

Sarà la Provincia Monza e Brianza, attraverso il presidente ed il direttore risorse e servizi ai comuni Erminia Zoppè, a rappresentare l'Unione province italiane al tavolo tecnico che si è costituito, al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per la partecipazione ed il confronto nell’ambito del Pnrr (Piano nazionale ripresa e resilienza) e del Piano nazionale investimenti complementari. Il protocollo, siglato lo scorso dicembre, prevede la partecipazione ed il confronto preventivo con i sindacati sugli investimenti e le riforme e rappresenta la modalità operativa tramite la quale si attuerà la governance del Pnrr, nel segno della partecipazione.

Emilia Zoppè e Luca Santrambrogio

“Siamo molto orgogliosi di rappresentare Upi (Unione province italiane, ndr) al tavolo tecnico ministeriale che prevede la partecipazione ed il confronto sui temi del Pnrr e del Pnic. Consideriamo questa nomina un riconoscimento per il lavoro che la provincia di Monza e Brianza ha avviato già lo scorso anno con la costituzione del Centro servizi per Il Pnrr, diventato un modello operativo per diverse Province” hanno commentato il presidente della provincia Luca Santambrogio ed il direttore Erminia Zoppè. ll Centro Servizi dedicato al Pnrr è un servizio che la provincia offre ai comuni del territorio, su sottoscrizione di un protocollo: si tratta di uno sportello virtuale per informare, aggiornare, offrire formazione e consulenza sui temi di maggior interesse relativi all’attuazione del Pnrr. Nel corso dei mesi lo sportello ha contribuito a creare una community coordinata dalla provincia dove interagiscono i comuni interessati, le aziende partecipate, altri soggetti pubblici e privati interessati al Pnrr o portatori di progettualità specifiche.